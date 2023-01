Il Comune di Varese non intende aderire allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro

Il Comune di Varese non intende aderire allo stralcio automatico delle cartelle fino a 1000 euro iscritte a ruolo dal 2000 al 2015 previsto dalla Legge di Bilancio 2023. La decisione è della Giunta che la sottoporrà al Consiglio comunale attraverso una delibera che verrà votata nella prossima assemblea cittadina.

“È prima di tutto una scelta di equità e di legalità – dice l’assessora alle Risorse Cristina Buzzetti – Perché applicare questa normativa creerebbe una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno sempre pagati e continuano a pagarli regolarmente”.

La normativa a cui il Comune di Varese non intende aderire prevederebbe per i tributi lo stralcio delle sanzioni e degli interessi, mentre per le sanzioni amministrative (comprese le multe) lo stralcio riguarda i soli interessi.

“In questi anni uno dei nostri maggiori impegni è stato ripianare il disavanzo di bilancio che abbiamo ereditato – insiste l’assessore Buzzetti – e anche per questo ogni somma derivata dai tributi è un passo in più verso questo obiettivo. Un risultato che è prima di tutto nell’interesse della città perché una volta raggiunto il traguardo si potranno mettere in pratica molte più azioni nell’interesse della città e dei cittadini. Ulteriori potenziamenti dei servizi e manutenzioni, solo per citarne alcuni”.