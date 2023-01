Conclusa la manutenzione straordinaria nella palestra della Da Vinci a Castellanza

Iniziati il 23 di dicembre e già ultimati, come da cronoprogramma, i lavori di sostituzione dei lucernari nella palestra della Scuola Secondaria di primo grado L. Da Vinci di Castellanza.

Negli scorsi mesi si erano evidenziate infiltrazioni di acqua meteorica da alcuni pannelli ammalorati facenti parte della copertura.

“Per garantire la continuità delle attività sportive” – dichiara il sindaco Mirella Cerini – “i lavori di manutenzione hanno costituito impegno improcrastinabile per l’Amministrazione

nell’’individuazione delle risorse necessarie”.

Già nella seconda metà dell’ anno 2022 si era pertanto individuato uno stanziamento pari a 16.000 euro (compreso di IVA e oneri della sicurezza) per la sostituzione dei lucernari superiori e

inferiori. A causa dell’iniziale indisponibilità delle imprese appaltanti si è ritenuto di provvedere alla manutenzione durante il periodo delle vacanze natalizie, in assenza di attività scolastiche.

“Di concerto con le realtà sportive che usufruiscono dei locali della palestra si è concordato quindi di sospendere le attività sportive e di allenamento, proprio per consentire la sostituzione con i nuovi pannelli in policarbonato alveolare autoestinguente entro il 30 dicembre. Siamo molto soddisfatti come Amministrazione “– conclude il Sindaco Cerini- “di poter ora riaprire la palestra a tutte le attività sportive, scolastiche ed associative e di poter ripartire con le prime gare previste a calendario, il 06.01.2022.”