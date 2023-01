Consiglio comunale a Busto Arsizio, Fiore (Popolo, Riforme e Libertà): “La salute all’11esimo posto”

Si svolgerà martedì 31 gennaio il prossimo consiglio comunale di Busto Arsizio ed è già polemica con il consigliere di opposizione Emanuele Fiore che critica la scelta di porre all’undicesimo posto la discussione della mozione relativa all’indagine epidemiologica che punta a monitorare la qualità dell’aria nella zona in cui insiste l’impianto di termovalorizzazione di Neutalia a Borsano.

Per l’esponente di Popolo, Riforme e libertà non c’è tempo da perdere: «Mi sarei aspettato un posto più alto nell’ordine del giorno, visto che è già stata approvata l’unanimità in commissione. Invece è all’11esimo punto ed al quarto delle mozioni. La salute merita una maggiore attenzione. Insieme al comitato vorrei spendere due parole chiedendo che venga data più rilevanza alla mozione già non discussa nell’ultimo consiglio di dicembre ed ora molto a rischio anche in questo. Prima di questa ci sono mozioni del calibro “tigrotti si nasce”, “ampliamento aree di sosta motocicli” (entrambe della maggioranza) ed il “fondo di solidarietà” (mozione sempre mia). Certo il fondo di solidarietà, in un periodo come questo, può starci ma le altre, con tutto il rispetto, non mi sembrano certo prioritarie. Confidiamo che nella riunione capigruppo prima del consiglio si decida di modificare quest’ordine. La salute dei cittadini e di un territorio esposto da oltre 50 anni a tipologie di inquinanti estremamente pericolose per la salute merita di essere messa al primo posto».

Prima del punto sull’indagine epidemiologica ci sono due delibere che riguardano il commercio su aree pubbliche e il regolamento per la concessione di contributi comunali alle società sportive che hanno la precedenza ma subito dopo ve ne sono altre quattro tra le quali una chiede più stalli per le moto in centro.