Controlli a tappeto nelle attività commerciali di Lavena Ponte Tresa: sequestrato cibo scaduto

Non solo autorizzazioni e gestione della parte amministrativa, ma anche superfici di vendita, corretta esposizione dei prezzi, rispetto degli orari di apertura e conservazione delle merci esposte. Sono controlli a 360 gradi quelli attivati a partire da questa settimana dalla Polizia locale di Lavena Ponte Tresa che sta effettuando una serie di verifiche di polizia amministrativa e polizia commerciale che interesseranno tutte le attività presenti nel comune.

«Le verifiche che sono iniziate nei giorni scorsi, continueranno tutto l’anno, sia a campione che a tappeto e riguarderanno tutti gli esercizi commerciali, anche i supermercati – spiega il comandante della Polizia locale Enrico Lanzalone – Soprattutto per quanto riguarda le attività alimentari vengono verificate anche le condizioni igieniche».

Proprio nel settore alimentare sono state riscontrate le principali irregolarità: «Questo primo giro di controlli ha già individuato alcune situazioni non regolari, in attività etniche gestite da stranieri, dove sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo, come prezzi non esposti correttamente o mancata gestione di alcune attività amministrative, ma anche violazioni igieniche, come etichette inesistenti, cibo scaduto, merci ammuffite. In questi casi sono già partiti sanzioni e procedimenti amministrativi. Non abbiamo chiuso nessuna attività ma sono state ritirare le merci che non potevano essere vendute e si è dato tempo ai titolari di adeguarsi alle normative. Ovviamente in questi casi sono scattate le sanzioni, anche abbastanza salate».

Nella campagna di controlli vengono applicate le nuove norme di polizia urbana che il Comune ha approvato nel 2022 e che sono entrate in vigore nel mese di dicembre.