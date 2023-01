Coppa Italia al palaghiaccio: tocca al pattinaggio con gli atleti di fascia Gold

Terminato in gloria il weekend dedicato all’hockey su ghiaccio, c’è un’altra Coppa Italia nel calendario dell’Acinque Ice Arena. Sabato 28 e domenica 29 gennaio il palaghiaccio di via Albani ospiterà la terza prova di qualifica al campionato nazionale di Coppa Italia di pattinaggio artistico, competizione dedicata a tutti gli atleti e atlete appartenenti alla fascia Gold. L’evento sarà organizzato dall’ASD Varese Ghiaccio e si preannuncia come una grande occasione per ammirare i migliori pattinatori della Lombardia con presenze anche dall’Emilia.

La gara inizierà sabato mattina alle 9,30 con la categoria Pre Novice Boys e si protrarrà per tutta la giornata, fino alle ore 19 con le Intermediate Novice Girls. Domenica, invece, le competizioni inizieranno alle ore 8,30 con il Free Skating degli Advanced Novice Boys, per terminare nel pomeriggio con il programma libero delle Junior Women.

La presidente dell’ASD Varese Ghiaccio, Maria Donati, è entusiasta per l’evento che si terrà nel fine settimana: «Le competizioni della fascia Gold sono sempre un grande spettacolo da ammirare, sia per gli appassionati di lunga data, sia per chi si è approcciato più recentemente al mondo del ghiaccio. Parliamo dei migliori atleti italiani subito dopo la fascia Elite e ci aspettiamo di vedere in pista programmi di alto livello. La Varese Ghiaccio porterà una squadra numerosa, segno che il lavoro svolto in questi mesi sta dando i suoi frutti: stiamo crescendo ogni giorno sempre di più, a partire dai corsi di avviamento fino alle atlete che partecipano a competizioni internazionali. Stiamo portando avanti tanti progetti e non vediamo l’ora di mostrare a tutta la cittadinanza la bellezza di questa magnifica disciplina».

Nella prima parte di stagione il club varesino ha già ottenuto risultati importanti a partire dal secondo posto conquistato da Ginevra Negrello, l’atleta di punta della società, ai Campionati Italiani Assoluti. Ora il testimone è nelle mani di ragazzi e ragazze di fascia Gold che sono pronti per dimostrare grinta e passione sul ghiaccio di casa.

La Varese Ghiaccio intanto invita tutti gli appassionati e gli sportivi a partecipare all’evento del PalAlbani dover l’ingresso sarà gratuito nei due giorni di gara. L’Acinque Ice Arena è divenuto un luogo ideale per assistere a una grande manifestazione sportiva e scoprire la bellezza del pattinaggio su ghiaccio.