Tra coppe Italia e milioni del PNRR, orti urbani e stralci: il consiglio comunale di Varese del 30 gennaio

E’ stato un consiglio comunale movimentato e pieno di contenuti quello del 30 gennaio 2023 a Varese.

Iniziato con una Coppa in bella vista, a ricordare il grande successo dei Mastini nella coppa Italia di Hockey su ghiaccio, proseguito con una sostituzione di “cavalieri” per le consigliere e assessore donna, e infine un minuto di silenzio per le vittime dell’olocausto, chiesto dalla consigliera Yildiz che ha ricordato la recente giornata della memoria e la apposizione di quattro pietre d’inciampo in città,

Il tutto senza nemmeno avere iniziato la seduta, che ha preso il via ufficialmente con la comunicazione del sindaco sui milioni arrivati a Varese per il PNRR: sono ben 100 finora, per 30 opere di varia dimensione e interesse.

I punti all’ordine del giorno erano sette: uno solo dei quali, l’ultimo, è stato rimandato ad altra seduta. Si trattava della mozione del consigliere Pepe che proponeva l’eliminazione del pedaggio nel tratto della Tangenziale di Varese.

Tra gli altri punti, i più significativi e discussi sono stati quelli sullo stralcio delle cartelle, cui la Giunta Galimberti non vuole aderire e che il consiglio comunale ha ratificato solo a maggioranza, e il nuovo regolamento per l’assegnazione degli orti urbani a Varese.

L’INTERO CONSIGLIO COMUNALE