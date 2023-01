Corso gratuito di disostruzione pediatrica alla scuola dell’infanzia già Umberto I di Malnate

La Scuola dell’Infanzia di Malnate, già Umberto I, in collaborazione con il 118 AREU di Varese, organizza una lezione informativa sulla disostruzione pediatrica e il sonno sicuro. L’appuntamento è per mercoledì 11 gennaio 2023, dalle 18:00 alle 20:00. L’evento si svolgerà nella sede dell’istituto di via I Maggio, sarà gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti.

La disostruzione pediatrica è una tecnica che permette di liberare le vie respiratorie di un bambino o di un neonato ostruite da cibo, corpi estranei o muco. È fondamentale conoscere questa tecnica perché in caso di ostruzione delle vie respiratorie, ogni minuto che passa può essere decisivo per la vita del bambino.

Il sonno sicuro, d’altra parte, è un concetto che riguarda l’ambiente in cui il bambino dorme e le pratiche che possono aiutare a prevenire la morte in culla (SIDS, sudden infant death syndrome). Ci sono alcune semplici regole da seguire per garantire che il bambino dorma in modo sicuro, come ad esempio posizionarlo sempre sulla schiena, utilizzare un materasso firmato e senza intralci e tenere il bambino lontano da coperte, peluche e altri oggetti che potrebbero impedirgli di respirare.

La serata sarà condotta da esperti del 118 AREU di Varese e sarà l’occasione perfetta per imparare come gestire queste situazioni di emergenza e come prevenire il SIDS. L’iscrizione è obbligatoria e sarà possibile farla contattando la scuola o il 118 AREU di Varese.