Che cosa sono e come funzionano le macchine CNC per le lavorazioni industriali

L’industria manifatturiera è caratterizzata da una specifica lavorazione che accomuna tante tipologie di impresa: la lavorazione CNC. Questa si svolge grazie a speciali computer programmati per il controllo delle macchine CNC come saldatori, forni, smerigliatrici, router e frese.

Quando si utilizza il termine “lavorazione CNC” si fa riferimento a un processo di Controllo Numerico Computerizzato che prevede l’installazione di uno speciale codice sul server aziendale, che controlla le macchine CNC durante l’esecuzione dei lavori.

Questo tipo di lavorazione si effettua in tutto il mondo e permette alle macchine di effettuare una vasta gamma di attività che richiedono una grande precisione, in maniera completamente automatizzata. Nei prossimi paragrafi il funzionamento di un servizio di lavorazione CNC e le diverse tipologie di servizi offerti dalle principali imprese di settore.

Macchine CNC e lavorazioni industriale: tipologie e funzionamento

Le macchine CNC sono strumenti industriali che richiedono il supporto di operatori specializzati, presenti ormai in numerosi settori, che gestiscono l’automazione delle macchine per la lavorazione di precisione come la fresatura CNC, la profilatura, lo shafting, la lavorazione del raggio, il taglio, il livellamento e molto altro ancora.

Grazie al controllo computerizzato questi strumenti sono in grado di garantire delle lavorazioni ad alto grado di precisione, quasi impossibili da realizzare a mano. I tecnici specializzati sono in grado di programmare i computer aziendali in base alle lavorazioni da svolgere, riducendo le tempistiche di produzione e gli errori manuali.

Tra le lavorazioni ad alta precisione più richieste dalle aziende troviamo la fresatura, la tornitura e la foratura, tre processi molto utilizzati nel sistema industriale che richiedono strumenti in grado di offrire un’elevata precisione e velocità e di supportare la grande mole di lavoro con un margine d’errore molto basso.

Quali sono i principali vantaggi delle macchine CNC

Le macchine CNC semplificano la produzione in serie: in base all’andamento della domanda di mercato è possibile rendere più efficiente la produzione in serie di alcuni prodotti che talvolta possono essere più o meno richiesti in base alla stagionalità. Queste macchine sono in grado di salvare le informazioni da riproporre per la produzione successiva, riducendo i tempi di lavorazione e ottimizzando la precisione del lavoro.

Garantiscono, inoltre, una produzione flessibile, una lavorazione rapida e permettono di produrre anche piccoli lotti per il miglioramento della competitività sul mercato.

Principali tipologie di lavorazioni CNC

La lavorazione CNC è un processo di produzione che include diverse operazioni di lavorazione, inclusi quella meccanica, chimica, elettrica e termica. Questi processi permettono la rimozione dei materiali necessari per la produzione di pezzi su misura.

Sono state già anticipate le lavorazioni meccaniche CNC più comuni, per approfondire si possono elencare: