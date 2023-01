Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 27, 28, 29 gennaio

Il weekend si apre con gli eventi organizzati in tutta la provincia per celebrare il Giorno della memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Tutti con il naso all’insù per la passeggiata in notturna alla scoperta della “Cometa di Neanderthal” organizzata dagli Amici di Bregazzana. Al Museo Maga di Gallarate domenica 29 gennaio ci sarà il primo dei cinque incontri per addentrarsi nell’eterogeneo mondo di Andy Warhol. Musica al Circolo Gagarin con il concerto dei Gospel e dei Life Like Low, Due formazioni, nate a Luino e Varese, in una serata organizzata in collaborazione con Never Was Radio. Sabato 28 gennaio escursione sotterranea al Campo dei Fiori alla scoperta della Grotta Marelli insieme all’associazione Naturalis Insubria.

EVENTI SPONSORIZZATI

BUSTO ARSIZIO – In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio 2023, ACOF Olga Fiorini ha organizzato una mostra che sarà aperta al pubblico dal 23 al 27 gennaio 2023 presso la Galleria Boragno di Busto Arsizio, via Milano, 5, dalle 15 alle 17. Tutte le informazioni

VERGIATE – Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta. Il Gelato di Marina inaugura la stagione 2023 e vi dà appuntamento in gelateria, in via Boschetto 16. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

VALMOREA – Proseguono gli eventi della rassegna Storie di Pietre e di Uomini per il ventennale del Plis Valle del Lanza. Domenica 29 gennaio l’appuntamento sarà Quattro “sassi” in Valmorea, con la visita alla Val Morea e alle evidenze di diverse storie geologiche. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – Passeggiata in notturna alla scoperta della “Cometa di Neanderthal”. L’appuntamento è organizzato dagli Amici di Bregazzana, su prenotazione – Tutte le informazioni

VARESE – I giovani liceali riflettono sul futuro di Varese. E’ una riflessione sul mondo che ci attende nei prossimi anni la proposta educativa che il Liceo Scientifico Galileo Ferraris e l’Istituto Alberghiero De Filippi faranno a un nutrito gruppo dei loro studenti, sabato 28 gennaio – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Alla scoperta dello spazio con il Prisma. Si inizia questa sera al teatro di Castellanza. Ospite don Alessandro Omizzolo, astronomo della Specola Vaticana. Inizio alle ore 21 al teatro di via Dante – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA

RICORRENZE – Il Giorno della Memoria 2023, tutti gli appuntamenti a Varese e in provincia. Venerdì 27 gennaio si celebra la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. I principali appuntamenti nel Varesotto tra incontri, spettacoli e mostre – Tutte le informazioni

SALTRIO – Una camminata silenziosa da Saltrio al Monte Orsa sui sentieri degli ebrei in fuga. Domenica 29 gennaio un’iniziativa organizzata dagli Amici del Monte Orsa e dal Comune di Saltrio per celebrare con una modalità originale il Giorno della Memoria – Tutte le informazioni

SARONNO – “Volti nei lager”: le iniziative per la Giornata della Memoria. Gli eventi promossi in occasione della Giornata della Memoria dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni saronnesi – Tutte le informazioni

BESOZZO – Giorno della Memoria, al Duse la storia dei due allenatori di calcio ungheresi che salvarono tante vite. Il Comune di Besozzo, propone venerdì 27 gennaio, alle 21 al Teatro Duse lo spettacolo “Il Bradipo e la Carpa” della compagnia Carnevale – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate per il Giorno della Memoria una mostra sui confinati omosessuali. Sabato 28 gennaio l’inaugurazione della mostre, seguita dalla conferenza di Agedo, con varie testimonianze – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore le leggi razziali e il dramma delle famiglie ebree nel Varesotto. Sabato 28 gennaio in sala consiliare una serata con lo storico Giuseppe Nigro che racconterà la storia di alcune famiglie ebree del Varesotto negli anni del fascismo – Tutte le informazioni

MALNATE – L’autrice di “Stelle di Panno” incontra studenti e genitori per il Giorno della Memoria. Fabiolandia porta Ilaria Mattioni nelle primarie di Malnate il 26 gennaio e, alle ore 14, per genitori e cittadini, un caffè con l’autrice al panificio Passalacqua – Tutte le informazioni

TRADATE – “Anna Frank e il diario segreto” al Cinema Grassi di Tradate per il Giorno della Memoria. Venerdì 27 gennaio il film d’animazione sarà proiettato alle 8,30 per gli studenti della scuola media Galilei, e alla sera, alle 21, per tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Lo strano caso di Andy Warhol. Incontro con Maurizio Vanni. In occasione della mostra dedicata al genio della pop art, il Museo MA*GA propone una serie di cinque incontri aperti al pubblico per addentrarsi nell’eterogeneo mondo di Warhol. Primo appuntamento domenica 29 gennaio – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’identità seriale di Andy Warhol: apre la mostra al museo Maga di Gallarate. Dai celebri ritratti a colori sgargianti alle installazioni video, oltre duecento opere portano alla scoperta del massimo esponente della pop-art e della rivoluzione dell’arte riproducibile nella contemporaneità – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Omaggio a Luigi Randi. E’ dedicata all’opera dello scultore bustocco la mostra che apre il nuovo anno allo Spazio Arte Carlo Farioli – Tutte le informazioni

TRADATE – Le poesie ricamate di Arianna Niero in mostra alla Biblioteca di Tradate. Fino al 6 febbraio la biblioteca ospita “Poesie d’Amore su Tela”, una mostra insolita e affascinante firmata da Arianna Niero, poetessa tessile, fiber artist e punk vittoriana – Tutte le informazioni

CARNAGO – Nella chiesa parrocchiale di Carnago una mostra dedicata al beato Carlo Acutis. La mostra sarà visitabile dal 28 gennaio all’11 febbraio nella chiesa parrocchiale in piazza San Giovanni 4 – Tutte le informazioni

TEATRO

BESOZZO – Domenica a teatro, al Duse di Besozzo arriva “C’era due volte un re”. In scena la Compagnia l’Arca di Noe con uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia per la rassegna “Vengo Anche io!” – Tutte le informazioni

MORNAGO – Natalì e la conchiglia misteriosa: spettacolo e laboratorio a Mornago. Lo spettacolo della Compagnia Roggero, in scena domenica 29 gennaio alle ore 14.30 all’Oratorio di Mornago ispira, dopo la merenda, l’attività creativa per bambini – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Ripartono da Storia di Pé i sabati delle meraviglie alla Libreria degli asinelli. Sarà Laura Branchini a raccontare le avventure del piccolo protagonista ai bambini in due incontri gratuiti, sabato 21 e 28 gennaio, sempre alle ore 11 – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Musica “made in Varesotto”: al Gagarin il concerto dei Gospel e dei Life Like Low. Le due formazioni, nate a Luino e Varese, in concerto per una serata organizzata in collaborazione con Never Was Radio – Tutte le informazioni

NATURA

VALCERESIO – Un trekking sui sentieri tra Italia e Svizzera dove si cercava la salvezza. Domenica 29 gennaio sui monti della Valceresio un trekking per seguire le orme degli ebrei e dei dissidenti politici che rifiutarono di servire la Repubblica di Salò – Tutte le informazioni

VARESE – Escursione sotterranea al Campo dei Fiori alla scoperta della Grotta Marelli. Sabato 28 gennaio l’associazione Naturalis Insubria propone un’interessante escursione sotterranea alla scoperta di una delle grotte più affascinanti del Campo dei Fiori e della sua storia. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Storie di Pietre e di uomini” alla scoperta di quattro sassi in Valmorea. L’appuntamento con gli eventi per il ventennale del Parco Valle del Lanza in visita Visita alla Val Morea e alle evidenze di diverse storie geologiche – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 gennaio. A Laveno appuntamento con il baratto dei vestiti, musica a Luino, Arona, Sesto e Verbania. E poi mostre e idee per esplorare il territorio del Lago Maggiore e i dintorni nel weekend – Tutti gli appuntamenti

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend: gli eventi del 27, 28 e 29 gennaio. Ecco i principali eventi previsti per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio nella zona di Saronno e dintorni – Tutti gli eventi