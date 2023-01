Cosa fare a Varese e nel varesotto il 13, 14, 15 gennaio

Archiviate le festività natalizie in tutta la provincia ci si prepara alla tradizionale festa di S. Antonio particolarmente sentita a Varese e nelle città limitrofe. I tradizionali falò illumineranno il cielo d’inverno la sera di lunedì 16 gennaio, ma concerti ed eventi animeranno già dalla domenica la festa. A Busto Arsizio torna il “Mercato contadino” con i prodotti agricoli del territorio mentre Casorate Sempione celebra la festa patronale di Sant’Ilario. Al teatro Periferico va inscena “Il diario di Anna”, uno spettacolo interattivo per riflettere su discriminazione e razzismo mentre U.mani.tà è il cabaret fatto a mano da Jacopo Tealdi in scena allo Spazio Kabum di Varese. Per gli amanti della natura il Cai di Luino propone un’escursione con le ciaspole dal lago Delio fino alla croce di vetta del Cadrigna.

EVENTI SPONSORIZZATI

CARONNO VARESINO – Presente sul territorio da oltre 50 anni, la scuola dell’infanzia Parrocchiale ha un approccio educativo finalizzato a porre il bambino al centro del suo agire, mettendolo in condizioni di imparare a fare da solo e incoraggiandolo a sperimentarsi in contesti diversi e con linguaggi differenti. L’open day di sabato 14 gennaio permetterà ai genitori di conoscere da vicino questa realtà. Tutte le informazioni

VARESE – Nel cuore del parco Campo dei Fiori, una innovativa scuola dell’infanzia che si ispira ai principi del Reggio Children Approach®, che pratica didattica in natura e che propone esperienze immersive nel bosco: è la scuola dell’infanzia San Gottardo della Rasa di Varese. Sabato 14 gennaio siete invitati al suo open day. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Domenica a Busto Arsizio torna il “Mercato contadino”. Dalle 9 alle 13 in piazza si possono trovare i prodotti agricoli del territorio – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Casorate Sempione celebra la festa patronale di Sant’Ilario. Il paese lungo la strada del Sempione è famoso soprattutto per la festa decennale di San Tito, che tornerà nel 2026. Ma molto sentito è anche il patrono, anche con momenti musicali con Coro La Brughiera e Corpo Musicale – Tutte le informazioni

CAIRATE – A Peveranza di Cairate apre la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani. La piccola piazzetta, aperta nel 2021, è stato il risultato del recupero di un angolo un tempo degradato, con corti agricole pericolanti. Ora diventa uno spazio tutto per i bambini – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Dai libri alle visite guidate, tanti eventi a gennaio a Somma Lombardo. Altro che mese “morto”. Dopo i tanti momenti di dicembre, gennaio a Somma Lombardo offre tanti eventi diversi – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Il 2023 di “Storie di Pietre e di Uomini” parte da Ligurno. Le uscite per i 20 anni del Parco Valle del Lanza che ripercorrono la storia del territorio ripartono domenica 15 gennaio dalla chiesa della frazione di Cantello – Tutte le informazioni

SPECIALE FESTA DI SANT’ANTONIO

VARESE – Torna il falò di Sant’Antonio di Varese: tutte le istruzioni per l’edizione 2023. I Monelli della Motta hanno già attivato la macchina organizzativa per la tradizionale festa che si terrà il 16 e 17 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews. Anche quest’anno Varesenews mette in campo il “servizio emergenze bigliettini”: scrivetelo a noi, butteremo noi i vostri desideri nel fuoco della pira – Tutte le informazioni

VARESE – Le celebrazioni per sant’Antonio a Varese cominciano da un concerto. Si terrà alla chiesa di S. Antonio alla Motta il concerto per sant’Antonio, che apre le celebrazioni per la festa di sant’Antonio Abate, che culminano nel falò. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio alle 17 – Tutte le informazioni

ARCISATE – Arcisate festeggia S. Antonio: a Brenno Useria la benedizione degli animali e i biscotti del santo. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio. Tutto il ricavato della festa verrà destinato alla parrocchia di Santa Maria Immacolata per sostenere l’acquisto della nuova caldaia – Tutte le informazioni

SARONNO – Il programma per domenica 15 gennaio del gruppo Sant Antonì da Saronn, dall’animazione del “Borgo contadino”al Corteo Storico, XIV Edizione – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Incontro (e aperitivo) per conoscere i rapaci notturni della Provincia di Varese. Sabato 21 gennaio appuntamento al Centro Documentale Frontiera Nord di Cassano Valcuvia per conoscere gufi, civette, allocchi, assioli e barbagianni. Un incontro che finirà con un apericena presso l’Angolo del Sorriso – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Bonera: nella pittoresca frazione di Montegrino si festeggia Sant’Antonio. Gli appuntamenti sono per domenica 15 gennaio con i Vesperi e la tradizionale festa in piazza e per martedì 17 con la S. Messa – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CINEMA – “Lezioni di cinema”: il grande ritorno dei corsi a Filmstudio 90 a Varese. A partire da sabato 14 gennaio Filmstudio 90 APS proporrà un ciclo di cinque incontri dedicati alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico, per comprendere al meglio le scelte tecniche e narrative all’interno dei film – Tutte le informazioni

VARESE – “Alone”, un monologo psicologico ed emotivo all’Auditorium di Sant’Ambrogio. “Un monologo serio e divertente di Fabio Corradi, che porta lo spettatore a vedere la solitudine come luogo creativo” – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – “Il diario di Anna”, sul palco del Periferico uno spettacolo interattivo per riflettere su discriminazione e razzismo. Lo spettacolo è una versione partecipativa del Diario di Anna Frank ed è dedicato ad un pubblico di tutte le età. È stato scritto da Dario Villa e diretto da Paola Manfredi, il debutto è per sabato 14 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Conosciamo il Kamishibai: workshop gratuito in Biblioteca a Varese. L’incontro sarà condotto da Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese sabato 14 gennaio a partire dalle ore 9.30 – Tutte le informazioni

VARESE – U.mani.tà è il cabaret fatto a mano da Jacopo Tealdi in scena allo Spazio Kabum di Varese. Spettacolo per famiglie in scena sabato 14 gennaio alle ore 17 preceduto alle 16.30 da una merenda per tutti. Ingresso libero, uscita a offerta – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Don Vittorione e l’Africa protagonisti alla cooperativa di Biumo e Belforte di Varese. Presentazione del libro “Don Vittorione l’Africano” scritto da Gianni Spartà: l’autore sarà ospite della cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165 a Varese, sabato 14 gennaio, presentato e intervistato da Massimo Perboni – Tutte le informazioni

PRESENTAZIONE – A Varese la presentazione del nuovo libro di Mauro Gervasini. Il libro “Se continua così. Cinema e fantascienza distopica” sarà presentato a Villa Mirabello sabato 14 gennaio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – Il 15 gennaio a apre una mostra fotografica a tema libero. Le fotografie sono di Elisa Martignoni, Alex Boldini, Federico Massa Saluzzo e Domenico Semeraro. L’evento è a ingresso libero – Tutte le informazioni

MILANO – Le opere di Mario da Corgeno in mostra a Palazzo Pirelli a Milano. Le opere dell’artista varesino saranno esposte al 26° piano da venerdì 13 gennaio a sabato 21 gennaio in una mostra dal titolo “Verso l’immenso” – Tutte le informazioni

LUGANO – Glass Power, la potenza della fragilità. È aperta ancora fino alla fine di gennaio, nel cuore di Lugano, la bella esposizione fotografica ospitata dalla Galleria Cortesi, che Lucrezia Roda ha dedicato ai vetri artigianali della Fornace Venini di Murano – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – La Val Veddasca e il Monte Cadrigna da scoprire sulle ciaspole con il Cai di Luino. Il Cai di Luino propone per domenica 15 gennaio un’escursione con le ciaspole dal lago Delio fino alla croce di vetta del Cadrigna – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTA’ – Aspettando il falò di Sant’Antonio 2023, gli eventi nella città di Varese nel weekend. Tutti gli eventi del fine settimana a Varese, da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2023 nella città – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 gennaio. Tanti gli eventi per i più piccoli, le mostre e gli appuntamenti culturali in programma questo fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 13, 14 e 15 gennaio. Dal corteo storico al mercatino del collezionismo. Ecco i principali eventi del weekend di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio nel Saronnese – tutte le informazioni