Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 20, 21, 22 gennaio

Con l’arrivo del weekend Oggiona Santo Stefano sabato 21 gennaio si prepara alla tradizionale festa della Gioubia, in piazza stand gastronomici e polenta e bruscitt. Al Teatro delle Arti di Gallarate va in scena “I mille Perché dei bambini”, domande universali e nuovi interrogativi nello spettacolo di Silvano Antonelli. Per gli amanti della musica prende il via a Cardano al Campo la rassegna dedicata alla musica Jazz. Domenica 22 gennaio apre al Museo Maga di Gallarate la grande mostra “Andy Warhol Serial Identity” con oltre 200 opere del grande artista americano ha saputo rivoluzionare l’arte contemporanea.

METEO – Vento da nord anche sul Varesotto: arriva il gelo vero, giù le temperature. Il vento porta temperature minime da far battere i denti: fino a -5. La morsa del ghiaccio si allenta nel weekend – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CARDANO AL CAMPO – Al via la rassegna dedicata agli amanti della musica Jazz e a tutti i curiosi. Dal 20 gennaio al 26 maggio, cinque imperdibili appuntamenti con il complesso Evergreen Jazz Trio e special guest del mondo musicale italiano. Tutte le informazioni

VARESE – No porchetta, no party. Al Circolo di Casbeno una serata all’insegna del gusto. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

RODERO – Proseguono gli eventi della rassegna Storie di Pietre e di Uomini per il ventennale del Plis Valle del Lanza. Domenica 22 gennaio l’appuntamento sarà a Rodero, dove si salirà al colle di San Maffeo per ripercorrere “l’uso della pietra in campo militare”. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – Una marcia per la pace a Varese: “In cammino per le periferie esistenziali”. Sabato 21 gennaio a Varese una marcia per la pace. Si parte alle 15 dalla chiesa della Brunella – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate una serata con Storie quasi impossibili di pace. Due le esperienze al centro dell’incontro questa sera, venerdì, all’istituto Sacro Cuore: gli interventi a favore dei bambini in contesti d’emergenza con Avsi e la storia dei “folli” di don Tonino Bello a Sarajevo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto vinile: al Museo del Tessile la manifestazione per collezionisti, hobbisti e cultori. L’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, inaugura domenica 22 gennaio al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale i grandi eventi ‘vinilici’ del 2023 – Tutte le informazioni

GRANTOLA – A Grantola una serata “In viaggio… per la Pace”. Venerdì 20 gennaio al cinema Mignon il documentario “In Viaggio con Papa Francesco” – Tutte le informazioni

LUVINATE – A Luvinate la Fiera sulla tecnologia digitale è promossa dalla scuola primaria. Laboratori di coding, robotica, tinkering, fisica, microscopia e progettazione architettonica 3D tra le attività in programma sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 alla Pedotti – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Oggiona con Santo Stefano apre sabato 21 gennaio la tradizione della festa della Gioubia. I volontari della Pro Loco hanno organizzato un punto d’accoglienza con stand gastronomici, proponendo polenta e bruscitt (gradita la prenotazione) – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – SANGIANO – Sulla strada che unisce Laveno e Sangiano con “Puliamo il territorio”. L’iniziativa è in programma per domenica prossima ed è aperta a chiunque voglia aderire – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – L’identità seriale di Andy Warhol: apre la mostra al museo Maga di Gallarate. Dai celebri ritratti a colori sgargianti alle installazioni video, oltre duecento opere portano alla scoperta del massimo esponente della pop-art e della rivoluzione dell’arte riproducibile nella contemporaneità – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il Premio Nobel per la pace. Una mostra sui gulag sovietici in Sala Veratti. Incontro con la direttrice dell’Associazione russa Memorial insignita del prestigioso premio. Da sabato 21 gennaio In Sala Veratti è visitabile la mostra “Uomini nonostante tutto” che racconta il dramma umano dei gulag sovietici – Tutte le informazioni

SAMARATE – Samarate rende omaggio al pittore Virginio Mazzucchelli. Con le sue opere ha documentato anche il paesaggio storico della brughiera del Gallaratese e della sua operosa plaga. La mostra accompagnata anche da un incontro sabato 21 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Al Circolo di Casbeno la magia degli altopiani Islandesi. Gli scatti di Federico Massa Saluzzo potranno venir ammirati durante tutto il fine settimana – Tutte le informazioni

VARESE – Arte e territorio, studenti protagonisti al Castello di Masnago. Sabato 21 gennaio due visite guidate alla mostra di Guttuso a cura degli studenti dell’ISIS Valceresio – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Chi sono “gli altri”? A teatro, uno spettacolo-indagine sull’odio che attraversa la rete. Appuntamento venerdì 20 e sabato 21 gennaio, ore 21 allo Spazio YAK, piazza Fulvio de Salvo 6 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – INDUNO OLONA – BRUSIMPIANO – Tre repliche per Il Flauto magico del ciclo Fiabe all’opera. Domenica 22 gennaio alle ore 17 in auditorium a Varese il primo appuntamento La voce narrante di Liliana Maffei e le musiche suonate dal vivo dagli allievi delle civiche scuole musicali di Varese e Induno Olona – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate lo spettacolo “Nessuno resti indietro”. Al Cinema-Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone lo spettacolo che tratta la storia dei fratelli Zucchi – Tutte le informazioni

GALLARATE – I mille Perché dei bambini in scena al Teatro delle Arti di Gallarate. Domande universali ed eterne e nuovi interrogativi dei bambini di oggi nello spettacolo di Silvano Antonelli al Teatro delle Arti sabato 21 gennaio alle ore 15.30 – Tutte le informazioni

VARESE – CinemaKids 2023: il giro del mondo in 10 film d’animazione per bambini. La rassegna per famiglie di Filmstudio 90 riparte il 22 gennaio dal Gatto con gli stivali 2. Imperdibili la leggenda africana di Kiriku in 35mm, Mario Bros e Robin Hood della Disney nel suo 50° anniversario – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Marco Longo e Massimiliano Scuriatti coinvolti dall’Istituto Antonioni di Busto per promuovere la lettura. Il 20 gennaio inizia il primo dei due laboratori curati dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni per il progetto “Reading Busto. Leggere in città, leggere la città”. I due laboratori saranno “Il libro per immagini” e “Dalla pagina scritta allo schermo” – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Ripartono da Storia di Pé i sabati delle meraviglie alla Libreria degli asinelli. Sarà Laura Branchini a raccontare le avventure del piccolo protagonista ai bambini in due incontri gratuiti, sabato 21 e 28 gennaio, sempre alle ore 11 – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Besozzo scrive” prende il via nel segno delle donne. Venerdì 20 gennaio (20,45) il primo appuntamento con la rassegna culturale nella Sala Lettura della biblioteca. Ospiti dell’incontro, con l’assessore Sartorio, tre autrici e una illustratrice – Tutte le informazioni

LUINO – La scrittrice lavenese Elena Premoli arriva a Luino per presentare il suo nuovo romanzo. “Per tutti i giorni della tua vita”: una storia di donne, figli, paure e coraggio. L’appuntamento è per il 21 gennaio alla Biblioteca della città – Tutte le informazioni

BAMBINI

È arrivato l’inverno, quello vero, ma non mancano le iniziative per i bambini al calduccio di un teatro o di una biblioteca oppure nel sole freddo di un pomeriggio d’inverno, per divertirsi comunque all’aria aperta ma adeguatamente coperti

COSA FARE A VARESE CITTA’ – Milonga, teatro e visite alla biblioteca: gli eventi nella città di Varese dal 20 al 22 gennaio. Tutti gli eventi del fine settimana in città tra incontri, mostre e teatro – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 20, 21 e 22 gennaio. Falò, musica, spettacoli e sport: un weekend per tutti i gusti nel fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 20, 21 e 22 gennaio

Ecco i principali eventi previsti per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio nella zona di Saronno e dintorni – Tutte le informazioni