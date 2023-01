Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel lungo weekend dell’Epifania

L’Epifania tutte le feste si porta via. E’ in arrivo il lungo weekend che festeggia l’arrivo dei Re Magi e chiude le festività. Cominciano i saldi anche in Lombardia, shopping scontato per due mesi. Le stelle comete si svelano al Museo Baroffio: tutti con il naso all’insù con Archeologistics, in collaborazione con l’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori. Ultimo weekend per ammirare le lucine di Natale, ammirare i presepi più belli o pattinare sul ghiaccio. Per i più sportivi il 6 gennaio tutti in sella per la prima pedalata cicloturistica con partenza da Gavirate per un percorso di 30 chilometri.

EVENTI

COMMERCIO – Cominciano i saldi: dal 5 gennaio al 5 marzo shopping scontato in provincia di Varese e in Lombardia. I saldi invernali nella nostra regione dureranno due mesi. Da Confcommercio le regole per cambi, prove dei capi e pagamenti dei prodotti offerti in saldo – Leggi l’articolo

FUORI PORTA – Weekend di aperture per il Belvedere del Pirellone a Milano. Il giorno dell’Epifania dalle 10 alle 17 saranno presenti in piazza Città di Lombardia un mago e la Befana per distribuire dolci e palloncini colorati – Tutte le informazioni

FERNO – A Ferno scrittori e scrittrici danno voce ai partigiani caduti per la libertà. In occasione della commemorazione di “cinque martiri” del 5 gennaio 1945, al salone dell’Alleanza Cooperativa un racconto a sette voci dedicate ad altrettanti combattenti per la libertà. Con un collegamento anche con la Sicilia – Tutte le informazioni

VARESE – Caccia al tesoro a tema Antico Egitto al Museo Castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz. L’evento di sabato 7 gennaio alle ore 15 è a cura degli educatori museali di Pathfinder History Labs – Tutte le informazioni

VARESE – Astronomia e Sacro Monte: le stelle comete si svelano al Museo Baroffio. Archeologistics, in collaborazione con l’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori, propone un singolare incontro per conoscere meglio le stelle che guidarono i Re Magi. Ai bambini la possibilità di costruire la loro stella cometa personale – Tutte le informazioni

SPECIALE EPIFANIA

CUCINA – Il cammello dolce del Varesotto, una festa di sfoglia e crema. Una tradizione di pasticceria tipica della zona, già a Milano è per molti sconosciuta: l’origine non è certa, ma le tracce più “antiche” risalgono quasi a un secolo fa – Leggi l’articolo

ARRIVA LA BEFANA – Gli eventi a Varese e in provincia, per i bambini e non solo. Calzine e dolcetti, antiche tradizioni, sport e astronomia: tutti gli appuntamenti più significativi dell’Epifania 2023 comune per comune – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND – BAMBINI – Eventi per bambini nel weekend della Befana del 5, 6, 7 e 8 gennaio tra Varese e provincia. L’attesa della Befana nelle case ma anche per le strade, nelle piazze e persino in spiaggia tra falò e fiaccolate. E poi tanti spettacoli, giochi, laboratori e suggestive escursioni – Tutte le informazioni

DOVE PATTINARE SUL GHIACCIO – Dove pattinare sul ghiaccio durante le Feste Natalizie tra Varese e provincia. Diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto per pattinare sul ghiaccio anche magari in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine e splendidi panorami – Tutte le informazioni

DOVE VEDERE LE LUCINE DI NATALE – La magia delle lucine di Natale 2022: dove ammirarle tra Varese e provincia. Tra giochi di luce proiettati sui palazzi e migliaia di lucine che disegnano interi scenari o nuovi architetture, il clima natalizio si accende di magia – Tutte le informazioni

GUIDA AI PRESEPI PIU’ BELLI – Cercando Gesù Bambino nei borghi, al lago o in città: i presepi più belli della provincia di Varese. Una guida ai presepi più belli, originali e coinvolgenti che si possono vedere in provincia di Varese – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTA‘ – Da Capodanno all’Epifania, tutti gli eventi nella città di Varese. Teatro, luminarie, mostre e spettacoli in programma dal 31 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 – Tutte le informazioni

SPORT

GAVIRATE – Il 6 gennaio tutti in sella per la prima pedalata cicloturistica del 2023. I dirigenti di Ciclovarese invitano alla pedalata libera attorno al lago. Partenza da Gavirate per un percorso di 30 chilometri – Tutte le informazioni