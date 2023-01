Il CSV Insubria di Varese organizza un incontro sul nuovo bando di Servizio Civile

Il CSV Insubria di Varese organizza un incontro di presentazione del nuovo bando di Servizio Civile pensato in particolare per gli aspiranti volontari dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale. L’incontro si terrà in presenza il 7 febbraio alle ore 16.30 presso la sede del Csv – via Brambilla n.15, ad ingresso libero.

CSV Insubria è presente in tre programmi con “Un libro per tutti. In viaggio alla scoperta della lettura”, “Libertà è partecipazione. Attiviamo energie per costruire una cultura della pace” e “Imparare per crescere. Rafforzare e aumentare il supporto educativo dedicato ai minori”. I progetti, che si svolgeranno nelle sedi di Varese e Como, sono posizionati negli ambiti educativo e sociale. Per partecipare al Bando servizio civile universale c’è tempo sino alle ore 14.00 del 10 febbraio.

Maggiori informazioni, compresi i progetti specifici sul sito https://www.serviziocivileinsubria.it/bandi-servizio-civile-universale/

Il Servizio Civile è un’opportunità per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio. Ogni volontario gode di un compenso mensile di 444,30 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare un’e-mail a f.tosi@csvlombardia.it | m.tevisio@csvlombardia.it.