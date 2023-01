Cucina, lettura e pittura giapponese: ripartono i corsi della biblioteca di Verbania

Come è ormai consolidata tradizione, con il nuovo anno ripartono anche i corsi in Biblioteca organizzati dal Comune di Verbania in collaborazione con Associazione Sherazade. L’offerta per i primi mesi del 2023 è davvero ricca e diversificata, con una serie di interessanti novità che si affiancano alla riproposizione di insegnamenti ormai collaudati. La nuova stagione aprirà i battenti il 2. febbraio, con il corso “Viaggio alla scoperta della letteratura giapponese” tenuto da Desireè Botosso e incentrato per questa seconda edizione sulla poesia del Sol Levante. Il percorso nell’affascinante mondo orientale continua il 4 febbraio con il corso di Sumi-e (una forma tradizionale di pittura giapponese) tenuto dall’artista Shozo Koike.

Ben due gli insegnamenti in partenza il 6 febbraio: lo chef Damiano Tonelli metterà a disposizione degli interessati la sua pluridecennale esperienza nell’ambito della ristorazione nel corso “Cucina per tutti”, mentre la psicologa specializzata nel mondo felino Simona Mortarino tratterà dell’utilizzo dei fiori di Bach a supporto dei nostri amici a quattro zampe in un ciclo di lezioni intitolato “I fiori di Bach per i nostri amici mici”. Il 9 febbraio, infine, sarà il vino a prendersi la scena: l’Associazione Italiana Sommelier Piemonte (delegazione di Verbania) provvederà a fornire, in sole tre lezioni, una solida introduzione all’affascinante mondo della vite e della degustazione enologica.

Per rimanere sempre aggiornati, potete seguire la pagina Facebook Biblioteche del VCO, visitare il sito www.bibliotechevco.it, seguire la pagina Facebook e Instagram Associazione Sherazade e il sito www.associazionesherazade.it.

Info: Biblioteca di Verbania tel. 0323401510

E-mail: info@associazionesherazade.it; corsi@bibliotechevco.it

Iscrizioni: www.bibliotechevco.it/corsi/