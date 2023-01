Da Vedano Olona l’appello di Erika: “Aiutatemi a ritrovare il mio cane Hulk”

A Vedano Olona l’appello di una nostra lettrice, Erika, per ritrovare il suo cane Hulk, un bulldog francese di due anni (nella foto di copertina).

Il cane è scappato nella serata di giovedì 5 gennaio da una clinica veterinaria in via Veneto, a Vedano Olona. Il cane è castrato, di colore bianco e nero. Non ha il collare in quanto è riuscito a sfilarselo, ma è dotato di chip.

Chiunque lo avesse visto può scrivere un’email erika.belloni@alice.it