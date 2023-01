Dai monti di Varese ai lager e ritorno: l’autobiografia di Sergio De Tomasi

Un anno e mezzo di lotta, contro il nazifascismo e poi solo per sopravvivere: Sergio De Tomasi aveva 22 anni quando scelse di combattere per le libertà, sui monti del Varesotto, una scelta che lo portò nel campo di concentramento di Fossoli,poi a Bolzano, fino al campo di sterminio di Mauthausen e al “sottocampo” di Gusen. Eppure riuscì a tornare e a raccontare l’orrore, con tenacia, fino a tarda età.

De Tomasi è scomparso nel novembre del 2009, ma ha lasciato le sue memorie: “Autobiografia di un partigiano combattente” s’intitola il volume, che sarà presentato – per il giorno della Memoria – lunedì 23 gennaio alle 17.45 alla “Biblioteca Bruna Brambilla“ alle scuole Anna Frank di Varese.

All’incontro parteciperà Ester De Tomasi, figlia dell’autore e oggi presidente Anpi provinciale di Varese; presenterà Rocco Cordì, volontario della biblioteca e presidente Anpi Sez. Varese

Il libro autobiografico raccoglie la testimonianza di un uomo che nel momento più tragico della storia

nazionale ha scelto di stare dalla parte dell’antifascismo, della libertà e della giustizia

sociale. Partecipò alla prima battaglia della Resistenza varesina, quella del San Martino, nella foto di apertura, una (se non la prima) grande battaglia condotta da forze partigiane in Italia, a due mesi dall’Armistizio. Sul San Martino sacrificarono la vita quasi quaranta partigiani, altri patrioti e di sostenitori locali furono deportati in Germania (alcuni sono ricordati dalle “pietre d’inciampo” di fronte all’ultima loro casa, come Luigi Morellini di Induno o Dante Mandelli di Cunardo).

De Tomasi fu tra quelli che riuscì a “sfilarsi” all’ultimo sfuggendo alla cattura, passando la frontiera e andando in Svizzera. Non si fece internare, fece una seconda volta la sua scelta: tornò subito in Italia a combattere, questa volta da “clandestino”. Nel Varesotto fu nuovamente arrestato, finì in Germania.

Tornò che pesava 40 chili.

«Sii forte, non cedere. Vedrai che tutto cambierà, deve cambiare». Sono queste le parole che Sergio

diceva a sé stesso nel campo di sterminio di Mauthausen e che poi nell’Italia della Repubblica ha sempre ripetuto a quanti, soprattutto giovani, lo ascoltavano.