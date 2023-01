Dal lettino digitale per animali ai droni guidati con il cervello. Italia all’assalto del CES con 51 startup

Poter guidare un drone con il pensiero, rilevare in 3D le misure in di uno spazio, un tappetino per cani o gatti che monitora lo stato di salute dell’animale, una piattaforma per scrivere articoli con l’intelligenza artificiale. Solo solo alcune delle startup innovative che abbiamo incontrato allo stand ITA (Italian Trade Agency) del Consumer Elettronic Show (CES) di Las Vegas. Lo stand, che al suo interno ha ben 51 aziende italiane in cerca di visibilità o investitori, è stato visitato dalla Techmission organizzata da Confindustria Varese (qui tutti gli articoli della missione).

Antonino Laspina di ITA ha spiegato che «questa iniziativa è un assaggio di quello che è l’Italia. Nell’innovazione l’Italia si sta muovendo molto bene, non riguarda solo i settori dove siamo leader tradizionalmente. L’innovazione sta toccando territori che in passato non trasmettevano vocazione industriale, spesso anche con l’aiuto delle università. È una cosa su cui gli italiani hanno bisogno di riflettere. Siamo un’entità che sta crescendo, in quantità e qualità».

Molto soddisfatto anche l’esperto Luca Barbieri che ha sottolineato quali fossero i trend delle aziende italiane arrivate a Las Vegas e che hanno creato molta curiosità: «C’è sicuramente in corso un salto tecnologico che non è da trascurare – ha spiegato il giornalista espero di innovazione -. Nelle 51 startup italiane che sono qui presenti si possono trovare tutti i trend principali della tecnologia mondiale: dall’intelligenza artificiale con la produzione di contenuti alla realtà aumentata o immersiva, tutto quello che connette il digitale anche alla produzione manifatturiera. Cinquantuno startup, cinquantuno promesse per l’Italia che innova».

Andiamo a vedere le startup che hanno più attirato la nostra attenzione (qui le foto di tutti):

Il Drone che si guida con il pensiero. «Il drone è solo un esempio di questa tecnologia che sfrutta l’analisi dell’elettroencefalogramma. Questo sistema è possibile applicarlo anche a braccia meccaniche o altre situazioni» spiega Massimo Bertaccini di Primecash che ha presentato “Brian Waves”.

Mirko Bretto di Domethics ha presentato il tappetino per cani o gatti che rilevalo stato di salute del proprio animale domestico. Quando l’animale riposa rileva i parametri vitali che possono essere controllati tramite app dal padrone.

Il rilevatore di misure ambientali in 3D creato da Theometer permette di raccogliere le misure di un locale in pochissimi secondi, generando un file che può essere usato da tutti i software di programmazione.

C’è anche la cover per telefonini che può essere personalizzata a proprio piacimento, realizzata da Coverride, tramite uno shop che sarà presto lanciato sul mercato. La cover ha una propria piccola batteria che può essere ricaricata nello stesso momento in cui si carica lo smartphone.

Presentato anche il software per la visualizzazione con realtà immersiva di prodotti progettati in 3D, unendo la collaborazione con degli speciali occhiali. Matteo Valoriani di Fifthingenium ha presentato il progetto facendo una simulazione con tre persone differenti che possono lavorare sullo stesso pezzo o prodotto. Tutto partendo dal disegno di progettazione dell’elemento.

Per ultima, ma non per importanza, Contents.com, una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per produrre contenuti per aziende e agenzie di comunicazione. L’idea è quella di aver creato e un’interfaccia con diversi livelli di applicabilità, per semplificare l’utilizzo di questa innovazione.