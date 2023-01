Dal Lions Club Tradate Seprio tanti doni ai bambini meno fortunati di Castiglione Olona

Anche per i bambini meno fortunati di Castiglione Olona non sono mancati quest’anno i doni sotto l’albero di Natale, grazie all’iniziativa solidale messa in campo dal Lions Club Tradate Seprio.

Il Comune di Castiglione Olona ha infatti ricevuto nel periodo natalizio una consistente donazione di giocattoli che sono stati destinati ai bambini di famiglie sostenute dall’Amministrazione comunale, con la speranza di realizzare tanti piccoli sogni, regalare un sorriso e creare dei momenti di svago dalle difficoltà quotidiane.

La Giunta ha voluto ringraziare pubblicamente il Lions Club Tradate Seprio per questa bella iniziativa: “A nome di tutti i bambini di Castiglione Olona un sentito ringraziamento al presidente Franco Macchi, a Emiliana Lucioni e a tutti i membri del Lions Club Tradate Seprio che sono stati in grado di esaudire un loro desiderio natalizio”.