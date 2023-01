Dal passo Neggia a Indemini, la magia del Gambarogno sulle ciaspole con il Cai di Luino

Il Cai di Luino propone per domenica 8 gennaio un’escursione con le ciaspole sul monte Gambarogno partendo dal passo Neggia per arrivare a Indemini

Domenica 8 gennaio l’attività invernale del Cai di Luino prosegue con un’escursione con le ciaspole sul monte Gambarogno. Un itinerario che attraversa il monte Gambarogno partendo dal passo Neggia per arrivare a Indemini.

Un’occasione da non perdere per gli appassionati delle ciaspole per ammirare uno dei migliori panorami sul Lago Maggiore e della Val Veddasca, in uno scenario fantastico che non smette mai di sorprendere e incantare.

Il percorso parte dall’Alpe di Neggia (1395 m), raggiunge il Monte Gambarogno (1734 m), poi l’Alpe Cedullo (1287 m), l’Oratorio-rifugio di Sant’Anna (1342 m) e Indemini (979 m). Da qui verrà organizzata una navetta per recuperare le auto al passo Neggia.

Il tempo previsto per l’escursione è di circa 4 ore e mezza, con un dislivello in salita di 355 m e in discesa di 755 m. Difficoltà EAI-F.

Gli accompagnatori saranno Gianni (338 7768131) e Gianni (328 6648208).

Il programma prevede il ritrovo alle 8,20 al parcheggio del monumento Alpini di Maccagno e alle 8,30 la partenza con mezzi propri per Indemini – Passo Neggia.

E’ necessario avere con sé un documento valido per l’espatrio e indossare abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate.

Pranzo al sacco.

L’escursione è gratuita, con condivisione delle spese auto.

La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata alla segreteria del Cai con una mail a cailuino@cailuino.it entro giovedì 5 gennaio alle ore 18.

In caso di meteo avverso l’escursione sarà annullata o modificata.