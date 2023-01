Dall’emarginazione all’incontro, il bar della stazione di Castellanza festeggia il capodanno Berbero

Le stazioni, si sà, sono da sempre crocevia di mondi diversi e spesso lontani. Molto spesso finiscono per diventare la casa di sbandati che non hanno altro luogo in cui stare. A Castellanza c’è chi pensa che possano essere luoghi di incontro tra culture diverse. A crederci fortemente sono Elena Pizzoli e Alessandra Ragosta che da qualche mese hanno preso in gestione il bar della stazione.

L’obiettivo delle due gestrici è quello di trasformare un luogo di anime erranti in uno spazio vivo, animato da lavoratori che possono sfruttare le postazioni di coworking e associazioni che possono utilizzare gli ampi spazi per iniziative che fanno incontrare le persone.

Da qui nasce la collaborazione con Casa Ibe, associazione attiva dal 2018 che si pone l’obiettivo di fare da casa comune della religione musulmana e di quella cristiana. L’hanno creata un gruppo di donne (e qualche uomo) di origini nordafricane che risiedono tra Castellanza e Busto Arsizio.

Il prossimo 21 gennaio, infatti, organizzano il Capodanno Berbero che cade proprio in questi giorni (12 e 13 gennaio), festa più importante della grande comunità berbera sparsa in tutte le zone rurali del nord Africa dal Marocco all’Egitto e che conta oltre 35 milioni di appartenenti. L’evento è patrocinato dal Comune di Castellanza.

A partire dalle 19,30 il bar In.Bar.Co. ospiterà i colori, i sapori, i profumi e i gusti di questo popolo straordinario che da migliaia di anni mantiene intatte le proprie caratteristiche e la propria cultura. Basti pensare che il capodanno è una festa che risale alla vittoria del loro re sull’esercito del faraone egizio, nel 950 avanti Cristo.

La presidente Nacima Zaarir, Fatima Addamine vice, Rachida Laachir, Fatima El Hasbaoui e Giuseppe Rocco presentano cosa si farà la sera del 21: «Verrà presentata la storia e la cultura dei berberi, un breve video, una mostra, tatuaggi con hennè, spiegazione dell’alfabeto berbero e poi ci sarà un buffet con cous cous di verdure o di carne e dolci tradizionali».

Per partecipare occorre prenotarsi ai numeri 3271575191 – 3313617568. È richiesto un contributo minimo di 10 euro.