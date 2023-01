Dall’Ucraina all’Afghanistan, al Circolo Quarto Stato testimonianze dai luoghi di guerra

Casa di Marina e circolo portano voci diverse per raccontare diritti umani e conflitti in corso, tra Europa e Asia

S’intitola “Testimonianze di guerra” l’incontro in programma giovedì 2 febbraio al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, con voci che raccontano i conflitti e i movimenti di rifugiati in Europa e in Asia, da diversi contesti.

La serata è proposta, nell’ambito delle iniziative del “Tavolo della Pace”, da Casa di Marina in collaborazione con il circolo della Casa del Popolo. Sul conflitto in corso in Ucraina interverranno Roberto Morandi, giornalista, e Giorgio Briccola, di Emergency Busto Arsizio. Sulll‘Afghanistan – martoriato da anni di guerra civile e presenze militari straniere – ci sarà la testimonianza di Serena Gensini, di Emergency Busto Arsizio.

Sull’Iran interverrà gruppo 296 di Varese diAmnesty International, attiva nella promozione dei diritti umani. Infine la giornalista Laura Silvia Battaglia interverrà sulla Georgia (toccata in passato da un’invasione russa) e sull’Iraq, passato dall’invasione del 2003 alla guerra civile, più o meno aperta, tra le differenti componenti etniche e religiose, oltre che dalla fase di espansione di Isis-Daesh.

Modera Andrea Franzioni, del circolo Quarto Stato

L’appuntamento è al Quarto Stato, via Veneto n°1, Cardano al Campo, a partire dalle ore 21.