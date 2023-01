Dario Scannapieco vuole proiettare CDP in un contesto europeo

Dario Scannapieco vuole affermare CDP in una dimensione europea

Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti dal maggio 2021, continua il suo lavoro finalizzato a modernizzare la S.p.A. del Tesoro. Il progetto del manager romano, che prevede di proiettare Cassa Depositi e Prestiti in un contesto europeo, è ben sintetizzato nel Piano strategico 2024, Piano che è stato approvato dal CdA della società il 25 novembre 2021. Secondo il piano di Scannapieco, CDP non sarà più solamente la più importante cassaforte del Paese, ma anche una società in grado di intercettare nuove risorse europee e di investitori terzi.

Con Scannapieco, CDP ha aumentato notevolmente le partecipazioni nelle infrastrutture chiave del Paese

Come viene riportato nell’articolo della testata finanziaria Wall Street Italia, Cassa Depositi e Prestiti ha aumentato in modo significativo i propri investimenti in società non strategiche, per un totale di 37 miliardi di euro. Scannapieco e il management di CDP sono impegnati ad ottenere una posizione rilevante nelle infrastrutture chiave del Paese. CDP ha partecipazioni in società come Autostrade per l’Italia, Maticmind, eccellenza del settore ICT, e Gpi. Particolarmente rilevante l’investimento proprio in Gpi, società che lavora a tempo pieno per accelerare la digitalizzazione della sanità.

Le novità positive riguardanti Cassa Depositi e Prestiti sono dovute anche alla recente riorganizzazione aziendale che hanno portato la nomina di Massimo Di Carlo e Giancarlo Scotti a capo del business e dell’immobiliare. Scannapieco e CDP hanno inoltre lavorato per completare il presidio nelle varie regioni italiane con 27 nuovi uffici e sedi. Anche il rafforzamento della presenza di CDP a Bruxelles è un passaggio fondamentale per l’internazionalizzazione di CDP, con Scannapieco che sta mettendo a disposizione le conoscenze acquisite grazie all’esperienza nelle maggiori istituzioni dell’UE.

Il Consiglio di CDP ha stanziato un budget di 2,8 miliardi di euro per favorire la crescita di imprese e territori

Lo scorso novembre il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato lo stanziamento di 2,8 miliardi di euro per imprese e territori. Complessivamente, nei primi dieci mesi dell’anno CDP ha impegnato un totale di 24,5 miliardi di euro, 5 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Si tratta di investimenti importanti per CDP, che ha rilanciato il suo impegno nonostante la complessa situazione economica. Questi investimenti confermano nella pratica gli obiettivi fissati nel Piano strategico 2022-24. Il Piano strategico propone un impegno complessivo di 65 miliardi di euro in tre anni, che contribuirà ad attrarre 63 miliardi di euro da terzi e ad attivare un investimento totale pari a 128 miliardi di euro.

Tra i beneficiari degli ultimi investimenti di CDP ci sono piccole, medie e grandi imprese, tutte in prima linea per promuovere il Made in Italy in Italia e nel mondo; l’importante rilancio da parte di Cassa Depositi e Prestiti avrà un impatto positivo a livello occupazionale in diversi settori e questo dato risulta essere ancora più importante se contestualizzato nell’attuale periodo storico. Gli investimenti di CDP per le pubbliche amministrazioni andranno invece a sostenere iniziative per la protezione del suolo, per il miglioramento della viabilità, per la rigenerazione urbana, per la tutela delle risorse idriche, per l’edilizia scolastica e per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Anche Moody’s apprezza la nuova strategia di Cassa Depositi e Prestiti

Durante il mandato di Scannapieco, CDP ha anche ottenuto significativi miglioramenti in termini di sostenibilità e conformità ai criteri ESG. Moody’s ESG Solutions, la business unit di Moody’s Integrated Risk Assessment, ha apprezzato questi miglioramenti e ha di conseguenza alzato il rating di performance di CDP di 3 punti rispetto al 2021, con un punteggio finale peri a 67/100.

Quest’anno, il posizionamento di CDP è stato tra i più alti tra le società valutate da Moody’s ESG Solutions, sia nel settore di competenza, terza su 22, sia a livello europeo, cinquantottesima su 1.625. Cassa Depositi e Prestiti si è attestata, inoltre, nella categoria migliore per la sua classe di rating di Sostenibilità (A1). L’analisi di Moody’s mostra che il miglioramento di CDP è dovuto ai significativi risultati ottenuti nell’implementazione dei fattori ESG. Si tratta di un risultato importante per l’azienda, che conferma la sempre maggiore attenzione di Scannapieco e dei vertici di CDP in merito al tema della sostenibilità.