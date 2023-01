Degrado ambientale che continua inesorabile a inquinare i nostri territori

Marco Saugo degli Amici della terra ci scrive e pubblichiamo.

“Raccolto di giovedì pomeriggio e non solo (in via Campo di Maggio), zona che pattuglio regolarmente come volontario per il Comune di Brunello e che quindi pulisco quasi quotidianamente, ma almeno settimanalmente.

Questo è quello che ancora si trova in fondi privati, che hanno dei proprietari, con Amministrazioni e Istituzioni costantemente informate di una situazione, che non si va a modificare. Qua come altrove, purtroppo.

Ci si lamenta sempre dei danni, che fanno i selvatici, ma rendiamoci conto su chi è l’animale, che arreca danno. E purtroppo questo tipo di offesa, cioè vivere in un ambiente degradato dai nostri rifiuti, gli animali selvatici la devono costantemente subire. Problema che riguarda direttamente la nostra salute, senso civico e tutela ambientale che sfugge completamente nella più “nomale” quotidianità”.