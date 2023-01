Difendersi dalle truffe si può, a Castiglione Olona un incontro al Centro Anziani

Tema sempre attuale, il problema delle truffe sarà al centro di un incontro in programma oggi pomeriggio alle 15 al Centro Anziani di Castiglione Olona, in via Manzoni 4.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castiglione Olona nell’ambito delle attività dell’assessorato per le Politiche sociali e istruzione fornirà preziosi suggerimenti sul come difendersi dalle truffe porta a porta e dai raggiri che spesso hanno come vittime gli anziani.

A fornire le indicazioni per riconoscere una truffa ed evitare di cascarci saranno il luogotenente del Comando dei Carabinieri di Castiglione Olona Antonio Claudio Mariano e il comandante della Polizia locale di Castiglione Olona Maurizio Amicarelli.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.