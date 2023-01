Don Vittorione e l’Africa protagonisti alla cooperativa di Biumo e Belforte di Varese

L’Africa non va sfruttata ma promossa: lo dice in questi giorni papa Francesco in procinto di recarsi nel continente nero, a fine gennaio, per il Pellegrinaggio della Riconciliazione. La sua prima tappa sarà l’Uganda dove il pontefice ricorderà i giovani che nel diciannovesimo secolo abbracciarono la fede cattolica e che, a causa di essa, furono arsi vivi. In Uganda, il Papa si troverà a fare i conti con numerosi problemi legati alla morale sessuale. Le violenze contro gli omosessuali sono ampiamente diffuse e socialmente accettate.

Proprio in quel paese africano, precisamente nel Karamoja, il varesino don Vittorio Pastori, scomparso nel 1994, compì il suoi miracoli di carità, scavando tra l’altro 1500 pozzi d’acqua e fondando l’associazione Onlus Africa Mission, che ha compiuto mezzo secolo di attività nel mondo della cooperazione e sviluppo.

Questo lo spunto della presentazione del libro “Don Vittorione l’Africano” scritto da Gianni Spartà: l’autore sarà ospite della cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165 a Varese, presentato e intervistato da Massimo Perboni. L’appuntamento è per sabato 14 alle 17,30. L’ingresso è libero. .