“Elezioni provinciali nello stagno della politica poi la svolta con Magrini”, Tamborini e Tardugno rivendicano l’operazione

Ci sono due sindaci tra coloro che per primi hanno sbloccato l’operazione che ha portato all’elezione del neo presidente della Provincia di Varese Marco Magrini: sono il sindaco di Caravate Nicola Tardugno e quello di Mornago Davide Tamborini. Sono stati i primi ad uscire allo scoperto lanciandosi a sostegno della candidatura e raccogliendo il resto dell’alleanza che ha portato al risultato. Ecco come raccontano il dietro le quinte della campagna elettorale:

“Siamo contenti anche per il fatto che il progetto di matrice civica abbia avuto il giusto riconoscimento – spiegano Tardugno e Tamborini – : si è partiti a novembre, quando tutto ancora taceva, quando dai partiti non arrivavano segnali in merito all’importante appuntamento elettorale, con degli incontri con amministratori volti a trovare un profilo adeguato alla carica e a delineare pochi ed essenziali punti programmatici. Ad esito di questo scambio di opinioni, abbiamo maturato la scelta di lanciare la candidatura di Marco Magrini per Villa Recalcati, quali primi firmatari di una comunicazione che ha mosso le acque, fin troppo quiete, che stagnavano attorno a questa tornata elettorale di secondo grado.

E’ stato bello vedere che a questo progetto hanno aderito tanti altri Colleghi Sindaci ed Amministratori Comunali, soprattutto di Comuni di medio – piccole dimensioni, che hanno sottoscritto la candidatura con noi: vanno ringraziati uno ad uno per la fiducia. Troviamo corretto rimarcare come il sostegno della componente civica sia stato determinante per la vittoria di Marco Magrini; componente che, comunque, rimane sempre aperta al dialogo sulle tematiche che concernono il Territorio, senza preclusioni: siamo una “forza civica” dalla quale non si può prescindere. Ci auguriamo ora che da Villa Recalcati parta un nuovo slancio, che dia seguito a questa “vittoria del Territorio”, dando risposte concrete alle problematiche dei Comuni, laddove la politica è rimasta troppo in sordina. La sfida che attende il neo eletto Presidente non è di poco conto: viabilità, edilizia scolastica, aree omogenee, PNRR… occorre ridare dignità all’ente sovracomunale più vicino ai Sindaci ed agli Amministratori Locali”.