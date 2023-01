Elezioni regionali: pronta la lista con Cattaneo che unisce Noi moderati e il movimento di Sgarbi

Sono agli sgoccioli le procedure organizzative per la presentazione ufficiale della lista per la provincia di Varese “Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi per Fontana Presidente” in lizza alle elezioni regionali lombarde del prossimo 12 e 13 febbraio.

La squadra, della quale sarà capolista l’assessore ad ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, sta raccogliendo le ultime firme da apporre in calce alla candidatura. Trapelano però i nomi della lista che unisce le anime di “Noi moderati” e del partito Rinascimento fondato dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Ci sono l’assessore regionale uscente Raffaele Cattaneo; la bustocca Emanuela Armonti; Giorgio Luini di Castiglione Olona, Domenica Loredana Moreni, Roberto Nardi, Marianna Patruno, Alessandro Pavanati e Brigitta Bianchi.