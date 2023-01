Elezioni, Roggiani presenta la lista del Pd milanese: “Una squadra per portare il cambiamento in Regione”

«Una lista aperta, guidata da Cosima Buccoliero, dirigente penitenziario Ambrogino d’oro per il suo straordinario lavoro all’interno delle carceri, che tiene insieme le competenze e l’opposizione di questi cinque anni con i nostri consiglieri regionali uscenti, moltissimi amministratori del territorio, ma anche tante persone non iscritte al Pd che vengono dal mondo dell’associazionismo, della salute e dell’attivismo». Con queste parole la segretaria del Pd di Milano Silvia Roggiani ha presentato la squadra dei candidati alle prossime elezioni regionali per la provincia milanese. «Uomini e donne che rappresentano la voglia e la necessità di cambiare la Regione per dare un futuro e una speranza diversa alle cittadine e ai cittadini lombardi».

Nel dettaglio, i candidati in ordine di lista sono: Cosima Buccoliero; i consiglieri e le consigliere regionali uscenti Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza; il consigliere comunale di Rho Fulvio Caselli; la vicepresidente del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo, Claudia Bianchi; l’ex senatore già sindaco di Cernusco sul Naviglio Eugenio Comincini; l’avvocata e consigliera metropolitana e comunale a Paderno Dugnano Daniela Caputo; l’ex deputato e veterinario Paolo Cova; l’attivista femminista e LGBT+ Silvia Carabelli; il membro del Comitato Antimafia nominato dal sindaco di Milano, David Gentili, una rappresentante della comunità srilankese, Dhammika Chandrasekera; il medico Angelo Melluso; la consigliera comunale di Milano e delegata al Lavoro e Politiche sociali di Città Metropolitana Diana De Marchi; il sindaco di Cesano Boscone e consigliere delegato ad ambiente e legalità in Città Metropolitana Simone Negri; la vicesindaca di Buccinasco Rosa Palone; il presidente di Arci Milano e giornalista Maso Notarianni; la consigliera comunale di Sesto San Giovanni Loredana Pastorino; l’assessore al verde, strade, casa, edilizia scolastica e politiche giovanili del Municipio 1, Lorenzo Pacini; la dottoressa dell’Ospedale di Niguarda Ester Maria Pungolino; il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello; l’insegnante di Lettere Manuela Sammarco; l’ex segretario metropolitano dei Giovani Democratici milanesi e assessore al welfare, mobilità e salute del Municipio 8, Paolo Romano; la sindaca di Settimo Milanese, Sara Santagostino e Giampiero Stabile, impegnato nel sociale e nella politica.