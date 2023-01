“Emergenza” a Gallarate: i ragazzi del Falcone preparano pasti con la cucina da campo

A Gallarate i ragazzi dell’alberghiero del Falcone si mettono ai fornelli di una cucina da campo, per preparare pasti “in emergenza”. A metà tra esercitazione e attività didattica, la mattina di lavoro sulla cucina da campo è una iniziativa organizzata in occasione della Settimana della Sicurezza, ormai tradizionale appuntamento formativo per l’istituto superiore di Gallarate.

L’attività è stata organizzata insieme alla Croce Rossa di Gallarate e al Gruppo comunale di Protezione Civile, oltre che al Nucleo Ari-Radioamatori Emergenza.

Nel cortile interno alla scuola è stato allestito un vero campo di emergenza, con tende riscaldate della Croce Rossa e cucina da campo attiva: novanta persone, tra studenti di due classi e ospiti, hanno poi consumato il pasto “d’emergenza”, una classica, semplice ma profumata pasta al pomodoro.

L’attività – presenti anche il sindaco Cassani, il dirigente Vito Ilacqua e l’assessore all’istruzione Mazzetti – è stata anche documentata, come quasi tutto ciò che accade al Falcone, anche dagli studenti dell’indirizzo grafico.

La Settimana della Sicurezza prevede tante attività per sviluppare il tema della sicurezza nella duplice declinazione del termine, in inglese security (sicurezza da minacce portate volontariamente) e safety (sicurezza rispetto agli incidenti).

Si parla dunque di sicurezza sulla strada e sul lavoro (anche in ottica di alternanza scuola-lavoro), di prevenzione di baby gang e microcriminalità, di criminalità informatica, sicurezza per le ragazze, prevenzione dei rischi da dipendenze.

Tra le attività di sabato 14 gennaio anche un incontro con la giornalista Beatrice Fazi e un corso BSLD per l’uso del defibrillatore semiautomatico, «che ha coinvolto molto i ragazzi» dice il dirigente Vito Ilacqua.

