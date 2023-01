Enrico Cantù Assicurazioni cambia il suo statuto e diventa Società Benefit

Lo scorso 19 Dicembre 2022, la società formalizza il suo impegno verso collaboratori, clienti e territorio e si trasforma in società benefit.

Le società benefit rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: perseguono infatti nell’esercizio dell’attività d’impresa, una o più finalità di beneficio comune.

Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.

Il passaggio a società benefit impegna l’impresa a standard più elevati in termini di scopo, con l’impegno di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera, in termini di responsabilità, considerando l’impatto dell’impresa sulla società e sull’ambiente e creando valore sostenibile nel lungo periodo, ed in termini di trasparenza, comunicando annualmente e riportando secondo standard di terze parti i risultati conseguiti.

Nel caso della Enrico Cantù Assicurazioni srl il passaggio a Società Benefit ha rappresentato la formalizzazione di un impegno già assunto e di attività già in corso.

“La volontà è quella non solo di continuare a fare tutto quello che già facciamo per la professionalità dei collaboratori, per la cura e l’attenzione garantite al cliente e per la crescita e il supporto al territorio che ci ospita” afferma il titolare Enrico Cantù “ma di formalizzare un impegno a fare sempre di più e sempre meglio e a misurare gli impatti positivi che il nostro comportamento ha nei confronti dell’altro.

La nostra professione ci porta quotidianamente ad avere la possibilità di risolvere i problemi delle persone che incontriamo, fornendo soluzioni sartoriali, in seguito a consulenza approfondita e personalizzata, che permettono di affrontare i possibili imprevisti che la vita ci riserva con più serenità.

Ma possiamo fare ancora tanto!

All’interno dell’azienda ho istituito piani di welfare e attenzioni crescenti per il benessere delle mie persone; ho creato piani di formazione continua e altamente qualificata per fornire conoscenze e competenze trasversali e poter divenire così persone migliori e veri punti di riferimento per i Clienti.

All’esterno ho deciso di sostenere il territorio che ci ospita e nel quale vivono persone meravigliose che si spendono quotidianamente per il prossimo. A Saronno ad esempio sostengo il teatro Giuditta Pasta, brillante realtà cittadina, che garantisce svago e cultura alla nostra Saronno. Sostengo da anni e con grande orgoglio la Robur, società di calcio per bambini e ragazzi, per sottolineare l’importanza dello sport e della condivisione per la crescita equilibrata delle nuove generazioni. Inoltre, per ogni polizza acquistata da ogni Cliente dono un euro a due associazioni del territorio: Quelli che …con Luca onlus, di papà Andrea Ciccioni per la ricerca sulle leucemie infantili e Agres onlus per la cura a ragazzi disabili grazie all’ippoterapia, strumento efficacissimo ma non riconosciuto a livello statale. E’ un impegno economico importante che sostengo con passione e orgoglio e che fa bene a chi riceve ma anche, e forse soprattutto, a chi dona”.

Ecco il beneficio comune, redatto in compartecipazione con tutte le persone che formano l’impresa, che a partire dal 19 dicembre 2022 è parte integrante dello statuto della Enrico Cantù Assicurazioni srl Società Benefit.

Beneficio Comune

Nell’esercizio delle attività sopra indicate, Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l., intende perseguire, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente, enti, associazioni ed altri portatori di interesse. Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l Società Benefit si pone, nello specifico, come obiettivi di Beneficio comune:

Promuovere pratiche di correttezza e onestà in tutti i rapporti lavorativi e interpersonali, in un’ottica di continuità e coerenza con i valori che caratterizzano l’impresa;

sviluppare pratiche di welfare tese a migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo e a favorire il benessere di tutte le persone che lavorano in azienda;

organizzare incontri di formazione continua su temi trasversali per accrescere la cultura, le conoscenze e le competenze di tutto il personale e nel contempo rafforzare la relazione interpersonale sia all’interno che all’esterno dell’impresa;

fornire competenze e strumenti in continua evoluzione che supportino l’ascolto attivo del cliente, al fine di garantire trasparenza, attenzione e cura verso ogni sua esigenza, definendo così soluzioni su misura e “sartoriali”, che hanno lo scopo di assicurare più serenità alle persone, alle famiglie e alle imprese;

contribuire in maniera attiva allo sviluppo del territorio che ci ospita, sostenendo iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, che possano essere esempio di scelte e comportamenti virtuosi per la collettività;

sviluppare collaborazioni con partner, clienti e fornitori tese ad una relazione sinergica sui temi della sostenibilità;

utilizzare e promuovere buone pratiche per uno sviluppo sostenibile dell’impresa, con l’obiettivo di monitorare i propri impatti ambientali e sviluppare una cultura aziendale in ottica di economia circolare;

condividere, pianificare e organizzare la strategia di sostenibilità aziendale in modo continuativo e strutturato per dare vita a scelte operative coerenti con l’essere Società Benefit.

Lo scopo di beneficio comune viene perseguito nei rapporti con tutto il personale, con i clienti, con i fornitori, i partner, con la comunità locale (enti territoriali e istituti formativi) e l’ambiente in generale.

Per ulteriori approfondimenti, chiarimenti e per una consulenza personalizzata puoi rivolgerti all’800721267 o scrivere a info@generalisaronno.it