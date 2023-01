Epifania della Strega Nanda: l’altra Befana coinvolge i bambini a Busto Arsizio

Tutto esaurito per lo spettacolo dedicato alla Befana e ai suoi segreti promosso dalla Biblioteca Roggia per mercoledì 4 gennaio alle ore 16

Tutto esaurito per l’Epifania della Strega Nanda, spettacolo teatrale coinvolgente e ricco di magia in scena mercoledì 4 gennaio alle ore 16 nel salone della Biblioteca Roggia di Busto Arsizio per i bambini indicativamente tra i 5 e gli 8 anni. Saranno loro a scovare e mescolare gli ingredienti per la pozione nel calderone della vecchia megera per evocare la regina assoluta dell’Epifania e scoprirne i misteri.

La Strega Nanda, grande estimatrice della ben più famosa Befana, sua collega, ne racconta le gesta, tra boschi isolati e abiti svolazzanti, alla ricerca degli ingredienti per riempire le sue famose calze. Ma perché non evocare ora la vecchina volante più famosa? Chi non vorrebbe conoscerla?

I bambini saranno i protagonisti della festa, maneggiando carta, lettere, immagini e altri ingredienti, facendo poi bollire il tutto nel magico calderone della Strega. Una passata nel grande Nanda-forno…et voilà! La magia è servita! La Befana magicamente apparirà…o no?

Un divertente contrappunto fatto di racconti, filastrocche e sorprese porterà i bambini a riscoprire in modo coinvolgente i tesori contenuti nei libri e la magia dell’Epifania.

