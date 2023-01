Esce la terza stagione di “Mare Fuori”, nel cast anche Clara Soccini di Travedona Monate

C’è anche una Varesotta nel cast della terza serie di “Mare Fuori”: si tratta di Clara Soccini, artista e cantante originaria di Travedona Monate, che è stata scelta nella serie Tv ambientata in un carcere minorile a Napoli per interpretare il ruolo di Giulia, un trapper milanese “cinica e senza Dio”.

Dal primo febbraio, quindi, sarà possibile vedere anche Clara tra le protagonisti della serie Tv amatissima dal pubblico. Le prime due serie, uscite dal 2020 in poi, sono disponibili anche su Netflix.

La terza stagione, di cui è già in onda la pubblicità, è in onda su RayPlay dal primo febbraio.

Sul suo profilo Instagram, Clara, che qualche tempo fa abbiamo intervistato per la sua carriera in parallelo come cantante, ha scritto: “Mare fuori 3 , fuori l’1 febbraio su Rai Play . Grazie @ivansilvestrini e a tutta la produzione per questa grande esperienza”.