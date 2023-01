ESCLUSIVA: il sondaggio sulle elezioni regionali in provincia di Varese

Un risultato netto in provincia di Varese. Mentre la campagna elettorale fatica a farsi sentire, arrivano i risultati del sondaggio che Varesenews ha commissionato a Quorum , la società che lavora con YouTrend, svolto in provincia di Varese.

Nel suo territorio il Presidente Attilio Fontana vincerebbe senza problemi . È in testa con il 54,5% dei consensi. Lo segue Pierfrancesco Majorino con il 27,9% e nettamente staccate Letizia Moratti con il 14,9% e Mara Ghidorzi con il 2,7%.Un voto conservatore dove le novità maggiori riguardano la presenza della Moratti, quella del Terzo Polo, e il terremoto di alcuni partiti.

I dati che emergono dal sondaggio non sono molto distanti dai risultati dei candidati alla presidenza di cinque anni fa, sempre relativamente alla sola provincia di Varese.

Allora Fontana prese il 53,6%, Gori per il centrosinistra il 24,5% e Violi del M5S arrivò al 18,4. Va ricordato che in quell’occasione si votò anche per le elezioni politiche.

Di seguito pubblichiamo i primi dati del sondaggio commissionato da Varesenews.

SONDAGGIO: affluenza

Partiamo dal dato sull’intenzione degli elettorali di recarsi alle urne dove il 74% degli elettori ha indicato la propria propensione a farlo.

SONDAGGIO: i candidati presidente

Proseguiamo con le intenzioni di voto per i candidati presidente. Come detto in provincia di Varese sarebbe in netto vantaggio il presidente uscente Attilio Fontana:

SONDAGGIO: l’operato di Fontana

A tal proposito agli 805 intervistati è stato chiesto anche un parere sull’operato della Giunta Fontana in questi cinque anni alla guida di Regione Lombardia. Ecco i risultati

SONDAGGIO: le liste

Il sondaggio è iniziato all’indomani dell’ufficializzazione delle liste elettorali che concorrono per la formazione del prossimo consiglio regionale. Ecco i risultati

Il partito della Meloni avrebbe una crescita esponenziale rispetto a cinque anni fa, ma perderebbe qualche consenso rispetto alle politiche. La Lega crollerebbe al 12% perdendo quasi due terzi del proprio elettorato e Forza Italia dimezzerebbe in voti . Vedremo quanto sia realistico il voto alla Lista Fontana visto che il sondaggio la dà intorno al 9%.

Stabile il Partito democratico e nel suo insieme il centro sinistra, mentre il Movimento 5 stelle manterrebbe il dato delle politiche con un calo pesante dei consensi rispetto a cinque anni fa. Il Terzo Polo perderebbe qualche voto rispetto a settembre.

SONDAGGIO: nota metodologica

Il sondaggio riportato in questo articolo è stato commissionato da Varese e realizzato da Agenzia Quorum. Di seguito la nota metodologica seguita nella realizzazione.