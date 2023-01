Eventi per bambini nel weekend del 20, 21 e 22 gennaio tra Varese e provincia

È arrivato l’inverno, quello vero, con temperature anche sotto lo zero, ma in questo fine settimana dal 20 al 22 gennaio non mancano le iniziative per i bambini, al calduccio di un teatro o di una biblioteca oppure nel sole freddo di un pomeriggio d’inverno, per divertirsi comunque all’aria aperta ma adeguatamente coperti.

EVENTI

VARESE – Acli, Azione cattolica, Caritas e Istituto di Studi Religiosi di Villa Cagnola Gazzada propongono una Marcia per la pace in tre tappe sabato 21 gennaio. Si parte alle 15 dalla chiesa della Brunella. Poi Giardini Estensi e piazza San Vittore – L’articolo

LUVINATE – Sabato mattina la scuola primaria Pedotti ospita la prima Fiera sulla tecnologia digitale conlaboratori di coding, robotica, tinkering, fisica, microscopia e progettazione architettonica 3D – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Oggiona con Santo Stefano apre sabato 21 gennaio la tradizione della festa della Gioubia, con falò e stand gastronomici – Tutte le informazioni

MERCALLO – La 13^ edizione del Gran falò della Giobia è domenica 22 gennaio alle 17.30 in Piazza Balconi – L’articolo

SPETTACOLI

GALLARATE – I mille Perché dei bambini in scena al Teatro delle Arti di Gallarate sabato 21 gennaio alle ore 15.30. Nello spettacolo Silvano Antonelli da voce e musica alle domande universali ed eterne dei piccoli e ai nuovi interrogativi dei bambini di oggi – Lo spettacolo

VARESE – Ripartono da Storia di Pé i sabati delle meraviglie alla Libreria degli asinelli sabato 21 e 28 gennaio alle ore 11 incontro gratuito in libreria con Laura Branchini a raccontare in due puntate le avventure di questa “Favola delle favole” – L’iniziativa

AZZATE – Tornano le Favole a Merenda sabato pomeriggio in sala Triacca. protagonista il Teatrino Kamishibai della cantastorie Liliana Maffei – Leggi qui

CASTELLANZA – Sabato 21 gennaio alle ore 16.45 presso la Sala Conferenza della Biblioteca Civica di Castellanza con Il mago del Freddo e del Ghiaccio, spettacolo di narrazione, animazione e piccoli esperimenti a cura della Compagnia La Fa Bù – Come partecipare

VARESE – CinemaKids è la rassegna per bambini e famiglie proposta da Filmstudio 90 e riparte il 22 gennaio con la proiezione de Il Gatto con gli stivali 2, alle ore 15 al cinema Nuovo – La rassegna

VARESE – Domenica 22 gennaio alle ore 17 l’Auditorium del Civico liceo musicale di Varese ospita la prima delle tre repliche in programma de Il Flauto magico, all’interno del ciclo Fiabe all’opera, con la voce narrante di Liliana Maffei e le musiche suonate dal vivo dagli allievi delle civiche scuole musicali di Varese e Induno Olona – Scopri di più

VARESE – Domenica pomeriggio alle ore 16 il Teatro Apollonio di piazza Repubblica propone a bambini e famiglie lo spettacolo Becco di rame della compagnia Teatro del Buratto – Qui tutte le info

COGLIATE – Sabato 21 gennaio alle ore 15.30 presso la biblioteca il ciclo di incontri Nati per Leggere “Letture Piccine”, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

CLIVIO – A tu per tu con lo Spinosauro tra modellini 3D e laboratori con Dinorec, ovvero il divulgatore Francesco Cavallo. Il primo di una serie di incontri è per sbato 21 gennaio al Museo insubrico di Storia naturale – Come partecipare

CAIRATE – A Peveranza di Cairate ha aperto la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani, spazio riaperto nel 2021 dopo il recupero di un angolo degradato del paese – Tutte le informazioni

ROVELLO PORRO – Per domenica 22 gennaio l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Pasticceria Anna, propone un laboratorio gratuito di pasticceria per bambini dai 5 ai 10 anni a tema “Imparo a decorare la mia torta” – Tutte le informazioni

VERGIATE – Sabato 21 gennaio alle ore 10 la biblioteca propone Leggere con le mani, un laboratorio gratuito di esplorazione dei libri tattili, creati durante la formazione di settembre scorso, dedicato a bambini e adulti con disabilità visiva e non guidati da Maria Cannata – Come partecipare

LAVENA PONTE TRESA – Proseguono gli appuntamenti con i Percorsi sonori promossi dalla biblioteca per i bambini. Sabato pomeriggio c’è la Cavalletta, protagonista di letture e laboratorio sonoro per bambini di 2-4 anni (alle ore 15.45) e 5-6 anni alle ore 17 – Leggi di più

LEGNANO – La pista di pattinaggio “Legnano ice park” è aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30 – Qui il programma

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

LAVENO MOMBELLO – SANGIANO – Sulla strada che unisce Laveno e Sangiano con “Puliamo il territorio”. L’iniziativa è in programma domenica ed è aperta a chiunque voglia aderire – Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

VARESE – Venerdì pomeriggio alle 18.30 l’aula magna della scuola media Dante in via Morselli 8 ospita l’incontro “Adolescenti: pillole d’aiuto per genitori” con la psicologa Antonella Martino. Evento organizzato da Ordine degli Psicologi della Lombardia – Per saperne di più

VARESE – È dedicato a I disturbi del sonno nell’età evolutiva il convegno d sabato mattina alle ore 8.45 in sala Montanari organizzato Rls Italia e l’Associazione Italiana dei Pazienti con Apnee del Sonno per la campagna “Dormire bene per stare meglio” – L’incontro

OPEN DAY SCUOLE – Entro la fine di gennaio bisogna iscrivere i figli a scuola per l’anno scolastico 2023-2024. VareseNews aiuta le famiglie nella scelta dedicando agli open day uno spazio speciale – Scopri qui gli open day in programma

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

