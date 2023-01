Eventi per bambini nel weekend del 27, 28 e 29 gennaio tra Varese e provincia

Sono giornate speciali quelle dell’ultimo weekend di gennaio, in cui si celebra il Giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto, e si raccontano le storie dei Giorni della merla, per tradizione i più freddi dell’anno.

A questi e altri temi sono dedicate diverse iniziative e spettacoli per i bambini, assieme a giochi, laboratori creativi e nuove esplorazioni per scoprire le meraviglie della natura nel cuore dell’inverno, adeguatamente vestiti.

IL GIORNO DELLA MEMORIA PER I BAMBINI

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – L’esperienza del Binario 21 raccontata da un ragazzino di 13 anni dal reading teatrale di Martin Stigol per Zattera Teatro sarà in scena all’Auditorium di Maccagno venerdì 27 alle ore 17.45. Adatto ai bambini dai 9 anni in su – L’evento

TRADATE – “Anna Frank e il diario segreto” al Cinema Grassi di Tradate per il Giorno della Memoria. Venerdì 27 gennaio il film d’animazione sarà proiettato alle 21, per tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato sera alle ore 21 al Salone Estense di Varese va in scena “Brundibar” con il coro di voci bianche del Civico Liceo musicale di Varese. L’opera per bambini è stata scritta da Hans Krasa, musicista ceco ebreo nel campo di concentramento di Terezin – L’iniziativa

CASTRONNO – Venerdì 27 gennaio, alle 21 in Sala consiliare, è in programma una lettura teatrale ispirata al violino di Auschwitz, adatta anche ai bambini a partire da 10 anni – Leggi

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 27 gennaio alle ore 16.45 in occasione della Giornata della Memoria ci sarà una lettura a tema per i bambini dai 6 anni – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Dal 27 gennaio al 9 febbraio saranno circa 300 i manifesti che riporteranno la storia a fumetti di Shimon, bambino ebreo deportato nel campo di Buchenwald, invitando la cittadinanza alla conoscenza e alla riflessione. Lo sviluppo e la realizzazione grafica sono a cura di Dario Cardenia – Leggi qui

RESCALDINA – Sabato 28 gennaio alle ore 17.30 l’Osteria della Tela ospita il reading di Martin Stigol Binario 21 – L’articolo

I GIORNI DELLA MERLA E ALTRI EVENTI

CANTELLO – I racconti della Merla in una serata a base di letture animate a tema per bambini a cura dell’associazione LibroAperto venerdì 27 gennaio dalle ore 20.30 all’Antico cascinale Lombardo di Cantello –L’iniziativa

VERBANIA (VB) – L’associazione “Pro Fondotoce 2000” invita alla Festa della Merla, domenica 29 gennaio a partire dalle 16. Appuntamento al Canton dei Merli (Via Canton dei Mori) per festeggiare con cioccolata, tortelli, vino, musica e allegria attorno al fuoco – Scopri di più

LAVENO – Sabato 28 dalle 10 alle 18.30 si terrà “Nei tuoi panni”, baratto dei vestiti. L’iniziativa è in programma alla sala civica di Piazza Italia – Leggi qui

SPETTACOLI

VARESE – Domenica pomeriggio alle ore 15.30 il Teatro Apollonio di piazza Repubblica propone a bambini e famiglie con il musical Malefica e la bella addormentata nel bosco – Qui tutte le info

BESOZZO – Domenica a teatro, al Duse di Besozzo arriva “C’era due volte un re”. In scena la Compagnia l’Arca di Noe con uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia per la rassegna “Vengo Anche io!” – Come partecipare

MORNAGO – Natalì e la conchiglia misteriosa è lo spettacolo della Compagnia Roggero, in scena domenica 29 gennaio alle ore 14.30 all’Oratorio di Mornago e che ispira, dopo la merenda, un laboratorio creativo a tema per bambini – L’iniziativa

INDUNO OLONA – Domenica 29 gennaio alle ore 16 in Sala Bergamaschi è in programma de Il Flauto magico, all’interno del ciclo Fiabe all’opera, con la voce narrante di Liliana Maffei e le musiche suonate dal vivo dagli allievi delle civiche scuole musicali di Varese e Induno Olona – Scopri di più

VARESE – Seconda puntata sabato mattina alle ore 11 con la Storia di Pé alla Libreria degli asinelli in compagnia delle avventure del piccolo protagonista della “Favola delle favole” – Tutte le informazioni

SAMARATE – Sabato mattina in Biblioeca inizia Fiabe in viaggio per i bambini che, come veri viaggiatori con tanto di zaino e passaporto (da timbrare a ogni tappa), viaggerando attorno al mondo sulle ali delle fiabe tradizionali: Prima tappa la Russia – Come partecipare

GIOCHI E LABORATORI

BESNATE – Art-at-Tapp è il laboratorio creativo per bambini dai 6 anni promosso da Banca del Tempo di Besnate e Millepiedi onlus per la mattinata di sabato 28 gennaio dalle ore 10 – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – A Palazzo Cicogna tornano le Giocomerende domenica pomeriggio con Ritratti pazzi. L’attività è dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni – Come partecipare

CAIRATE – A Peveranza di Cairate ha aperto la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani, spazio riaperto nel 2021 dopo il recupero di un angolo degradato del paese – Tutte le informazioni

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

CESANO MADERNO (MB) – Bambini alla scoperta dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, nel Parco delle Groane, sabato 28 gennaio alle ore 10 con una passeggiata alla scoperta degli animali invernali – Come partecipare

VALMOREA – Proseguono gli eventi della rassegna Storie di Pietre e di Uomini per il ventennale del Plis Valle del Lanza. Domenica 29 gennaio l’appuntamento sarà Quattro “sassi” in Valmorea, con la visita alla Val Morea e alle evidenze di diverse storie geologiche. Tutte le informazioni

VARESE – Passeggiata in notturna sabato alle ore 20 nel Parco del Campo dei Fiori alla scoperta della “Cometa di Neanderthal”. L’appuntamento è organizzato dagli Amici di Bregazzana, su prenotazione – Leggi di più

VARESE – Escursione sotterranea al Campo dei Fiori alla scoperta della Grotta Marelli, sabato 28 gennaio promossa dall’associazione Naturalis Insubria e adatta anche ai bambini dai 6 anni in su – Come partecipare

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

LUINO – Proseguono sabato pomeriggio gli incontri formativi sullo sport rivolti ai genitori con bambini dai 6 anni, tra competenze motorie e costruzione del sé, con medici, istruttori e psichiatri – L’articolo

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Il fine settimana comincia con le celebrazioni del Giorno della Memoria per non dimenticare le vittime dell’Olocausto. Poi concerti, passeggiate e lezioni d’arte – Cosa fare nel weekend