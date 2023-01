Eventi per bambini nel weekend della Befana del 5, 6, 7 e 8 gennaio tra Varese e provincia

L’ultima attesa delle Feste è per la Befana, pronta a portare dolcetti e caramelle nelle calze dei bambini nella notte tra giovedì e venerdì. Ma l’Epifania si festeggia anche nelle piazze e per le strade, tra falò, fiaccolate e suggestive escursioni. E poi tanti spettacoli e giochi per divertirsi in famiglia negli ultimi giorni di vacanza prima della riapertura delle scuole.

EVENTI

LOZZA – Giovedì 5 gennaio i bambini di Lozza potranno partecipare a una passeggiata magica alla luce delle fiaccole tra le vie e le corti del borgo, per aspettare la nonnina con la scopa che porta dolci e piccoli regali. Ritrovo al parco di via San Carlo alle ore 20 – Tutti i dettagli

CASTELLANZA – Venerdì 6 gennaio l’Epifania si festeggia nella mattinata con la tradizionale discesa delle Befane dal campanile della chiesa di San Bernardo, nella frazione di Castegnate – Leggi

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Due eventi in programma per il pomeriggio di venerdì 6 gennaio: uno spettacolo per bambini all’auditorium e, a seguire, cioccolata calda e vin brulè e Falò in spiaggia – Il programma

LUINO – La Befana a Vapore arriva in stazione di Luino a bordo di un vero treno a vapore, dopo uno spettacolo per tutti i bambini della Scuola dell’infanzia e dei primi due anni della Scuola primaria. Prenotazione Necessaria – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Ricco di appuntamenti il pomeriggio di venerdì 6 gennaio a Sesto calende. In piazza De Cristoforis ci saranno calze e dolcetti per i bambini e la beneficenza con la “Befana del Vigile”. Al tramonto il “Rogo della Vecchia” in mezzo al fiume – Tutto il programma

EPIFANIA 2023 – Calzine e dolcetti, antiche tradizioni, sport e astronomia: tutti gli appuntamenti più significativi dell’Epifania 2023 comune per comune – Leggi qui

AGRA – Una serata in compagnia con tombola, panettone e dolcetti per i più piccoli per aspettare la Befana con la pro loco di Agra. L’appuntamento è per giovedì 5 gennaio alle 20,30 al Parco dei Daini – Leggi qui

MILANO – La Befana porta ai lombardi la possibilità di ammirare Milano dall’alto del 39° piano di Palazzo Lombardia, a 161 metri di altezza. Per la gioia dei più piccoli, il giorno dell’Epifania in piazza Città di Lombardia ci saranno un mago e la Befana per distribuire dolci e palloncini colorati. Il 7 e l’8 gennaio è prevista la presenza di un mago e di un’animatrice – Leggi

LUCINE DI NATALE – Ultimi giorni per ammirare i giochi di luce installati per le Feste, tra proiezioni sui palazzi e migliaia di lucine che disegnano interi scenari e nuove architetture tra case, strade e giardini – Dove ammirarle

SPETTACOLI

MALNATE – “C’era due volte un re” è lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noè in scena venerdì 6 novembre alle 17 nell’Aula magna delle scuole medie. Uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e teatro di figura che vede sul palco l’attrice Noemi Bassani accompagnata alla chitarra da Stefano Tosi – Lo spettacolo

VARESE – CinemaKids, la rassegna di Filmstudio 90 dedicata ai più piccoli, propone venerdì 6 e domenica 8 gennaio al Cinema Nuovo “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”, film di animazione che è un inno alla musica e alla libertà e vanta un doppiaggio d’eccezione in cui compaiono, tra gli altri, Alba Rohrwacher e Claudio Bisio – Il Film

UBOLDO – Teatro e laboratorio per tutti i bambini a Uboldo, dove domenica 8 gennaio il Teatro del Corvo mette in scena “Il meraviglioso armadio della Befana”, spettacolo di burattini a calza (e non solo). Seguirà il laboratorio creativo “Il paradiso dei calzini”, Appuntamento alle 16 alla casa dei Talenti – Leggi di più

AZZATE – La vera storia di Fortunello in scena al Castellani di Azzate per le famiglie domenica 8 gennaio alle ore 16. Ingresso gratuito per lo spettacolo di e con Marina De Juli adatto ai bambini dai 5 anni in su – I dettagli

CAVARIA CON PREMEZZO – “Rascel il piccoletto” è lo spettacolo per grandi e piccini dell’associazione Progetto Zattera per aspettare l’Epifania tutti insieme a Cavaria con Premezzo. Appuntamento a giovedì 5 gennaio, ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio – Leggi l’articolo

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato 7 gennaio Archeologistics, in collaborazione con l’Osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori, propone un singolare incontro per conoscere meglio le stelle che guidarono i Re Magi . Ai bambini la possibilità di costruire la loro stella cometa personale. Il programma

ALBIZZATE – “Le scarpe della Befana e altre storie” è il titolo dell’evento per i bambini in programma per giovedì 5 gennaio alle 14 negli spazi della biblioteca di Albizzate (in piazza IV Novembre), con lettura animata e laboratorio. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi – Tutte le informazioni

VARESE – Caccia al tesoro a tema Antico Egitto al Museo Castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz. L’evento in programma sabato 7 gennaio alle ore 15 è a cura degli educatori museali di Pathfinder History Labs – Come partecipare

PATTINARE SUL GHIACCIO -Pattinare sul ghiaccio è una delle attività preferite da bambini e ragazzi durante le Feste. Scuole chiuse, tanto tempo libero a disposizione e diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto, per avvicinarsi a questo sport invernale, in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine o splendidi panorami Tutte le piste per pattinare sul ghiaccio

SARONNO – Appuntamento venerdì 6 gennaio alle 15 per la tombolata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Repax di Saronno all’Oratorio Regina Pacis. L’evento è a partecipazione gratuita – Leggi qui

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

CAGNO (CO) – Ritrovo alle ore 15 al Mulino del Trotto venerdì 6 gennaio per due brevi passeggiate nel Parco Valle del Lanza, prima al presepe degli animali e poi, dopo una merenda a base di cioccolata e vin brulè in cascina, alle 17 altra bella passeggiata con le fiaccole al presepe galleggiante allestito dalle Guardie ecologiche del parco – Tutte le informazioni

GAVIRATE – La Befana arriva a Gavirate in bicicletta. Venerdì 6 gennaio Ciclovarese, organizza una pedalata spontanea attorno al Lago di Varese con partenza da Gavirate – Come partecipare

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

PRESEPI – Sommersi, creativi, nascosti nella natura o in bella mostra tra vicoli e cortili in antichi e suggestivi borghi della provincia: ecco dove ammirare le natività in provincia di Varese in attesa dell’arrivo dei Re Magi – Scopri qui dove trovarli

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

CUGGIONO (MI) – Venerdì 6 gennaio alle 17, la ex chiesa di Santa Maria in Braida ospta un suggestivo concerto con le arpe celtiche del “Cerchio delle fate”. In programma brani della tradizione europea, irlandese e celtica – Leggi qui

SARONNO – Giovedì 5 gennaio torna il Concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno. Il concerto di musica lirico-sinfonica, si terrà alle 21 al Teatro Giuditta Pasta – Il programma

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

OPEN DAY SCUOLE – Entro la fine di gennaio bisogna iscrivere i figli a scuola per l’anno scolastico 2023-2024. VareseNews aiuta le famiglie nella scelta dedicando agli open day uno spazio speciale – Scopri qui gli open day in programma