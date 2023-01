Fabrizio Bentivoglio al Teatro Maggiore di Verbania con “Lettura Clandestina”

Dopo uno stop quasi totale di diversi mesi e una graduale ma continua ripresa, tra mascherine in sala e posti distanziati, per quest’autunno siamo tutti pronti a tornare a teatro in una situazione che è sempre più simile alla “normalità” a cui siamo sempre stati abituati. È in questo clima, fresco dai successi registrati durante gli appuntamenti di quest’estate nell’Arena Esterna, che il Teatro Maggiore di Verbania si prepara a dare il via alla sua nuova stagione culturale in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Il prossimo appuntamento della nuova stagione culturale è per giovedì 19 gennaio alle ore 21.00 con FABRIZIO BENTIVOGLIO in LETTURA CLANDESTINA: la solitudine del satiro di Ennio Flaiano (In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo).

Sul palco insieme a Bentivoglio, voce recitante dello spettacolo, ci sarà FERRUCCIO SPINETTI al contrabbasso. Il coordinamento artistico e la distribuzione sono a cura di Elena Marazzita. Produzione a cura di AidaStudio Produzioni in collaborazione con Bubba Music. Molto citato, ma quanto realmente conosciuto?

Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Ennio Flaiano è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fine della guerra attraversa il boom economico e porta fino alla fine degli anni Sessanta.

I suoi motti, che ancora oggi punteggiano i social network come gli articoli di giornale, hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, per raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù.

Scomparso prematuramente, non ebbe modo di trasportare oltre la propria statura di laico moralista, oggi citata sì ma poco nota, anche perché di quel tipo di intellettuale si sono perse le tracce al giorno d’oggi.

Lettura Clandestina restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontarne la figura, e tramandare fino al presente la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Biglietti in vendita dal 17 ottobre 2022 (anche on line) presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale di Piazza Garibaldi 15 – Pallanza, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, presso la biglietteria del Teatro i giorni di apertura per spettacoli.

Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ilmaggioreverbania.it

www.facebook.com/ilMaggioreVerbania

www.instagram.com/il_maggiore_verbania/