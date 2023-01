Farmacie del Varesotto nel mirino dei malviventi: otto colpi a gennaio tra furti e rapine

Le farmacia del Varesotto sono nel mirino dei malviventi. Solo nelle utime tre settimane si registrano sei colpi messi a segno tra furti e rapine e nel settore cresce la preoccupazione.

L’ultimo e più preoccupante episodio è la rapina, pistola alla mano, alla farmacia del quartiere varesino di Valle Olona di martedì 31 gennaio. Solo per questa farmacia si tratta della terza rapina del 2023 (l’ultima era avvenuta lo scorso 17 gennaio).

Il fenomeno è però più esteso del solo “record” in negativo di Valle Olona. Pochi giorni fa, nella notte del 27 gennaio, i ladri hanno fatto visita alla farmacia di Sumirago e di Cascine Maggio a Castronno.

Due furti identici e roccamboleschi. A Sumirago sono entrati dopo aver divelto la cler dell’esercizio e all’ìinterno hanno provocato ingenti danni devastando tutto quello che hanno trovato. I malviventi si sono anche feriti lasciando sangue in giro. Stesso copione poco dopo a Castronno dove sono riusciti a forzare la cler e a sfondare la vetrata con un tombino. Anche in questo caso hanno cercato di rubare denaro senza apparentemente aver toccato i medicinali.

Intorno al 10 gennaio sono avvenuti invece i colpi alle farmacie di Azzate e di Buggugiate. «È stato più spaventoso di quando sono stato rapinato. Allora era giorno, le nove di mattina, ma essere svegliati di soprassalto nel cuore della notte e trovarsi faccia a faccia con un ladro di cui non conosci le intenzioni fa molto più paura». A raccontare la disavventura occorsagli nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio è il dottor Giovanni Mazzucchelli, uno dei tre titolari della Farmacia di Azzate, visitata dai ladri che in questi giorni sembrano aver preso di mira le farmacie della cintura varesina, da Buguggiate a Casciago ad Azzate, passando anche dal capoluogo.

«Ero di guardia notturna e cercavo di dormire un po’ – racconta il dottor Mazzucchelli – Alle 5 del mattino ho sentito dei rumori; mi è sembrata la saracinesca che si alzava ed è normale perché a quell’ora iniziano ad arrivare i corrieri a consegnare i farmaci e sono tutte persone di fiducia. Hanno il telecomando, entrano, lasciamo i farmaci, richiudono e se ne vanno».

Ad allarmare il farmacista sono stati rumori diversi: «A un certo punto ho sentito il rumore della cassa e questo sì mi è sembrato molto strano perché chi consegna i farmaci non deve toccarla. Così mi sono alzato, sono uscito ancora mezzo addormentato mi sono trovato faccia a faccia con il ladro che stava armeggiando per portarsi via i soldi che c’erano. Lui è stato molto più pronto di me, in un attimo si è infilato sotto la saracinesca che in realtà avevano divelto ed è fuggito con il complice che lo aspettava fuori. A me non è rimasto che fare denuncia ai Carabinieri».

Prima ancora, ad inizio mese, c’era stata un’effrazione alla farmacia di Casciago, senza rubare nulla.

Intanto l’ordine dei farmacisti di Varese sta raccogliendo una panoramica di tutti i colpi subiti dalle farmacie negi ultmi mesi in vista di una riunione programmata in prefettura per fare il punto sul fenomeno e delle stategie messe in campo dalle forze dell’ordine. Il fenomeno potrebbe essere ancora più esteso.