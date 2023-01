Come farsi conoscere con VareseNews? Banner, articoli, eventi, video, e molto altro

Articoli, banner, eventi, video, dirette e molto altro ancora. Sono tantissime le possibilità che hanno negozi, aziende e associazioni, per promuovere le loro attività su VareseNews.

Pubblicità display con il classico banner – OFFERTA ESTATE

Il banner, una sorta di manifesto digitale, è lo strumento più classico per mettere in evidenza il proprio brand e per lavorare sulla riconoscibilità del proprio marchio. Che sia in homepage, sui canali territoriali o sulle pagine tematiche, i banner sono il vostro biglietto da visita digitale e permettono al lettore di “entrare” nel vostro negozio con un semplice clic. Il nostro Mediakit, con tutte le posizioni che si possono scegliere, è disponibile qui.

OFFERTA ESTATE. Grazie agli smartphone, VareseNews raggiunge i suoi lettori anche sotto l’ombrellone, in cima alle montagne o in giro per il mondo e per questo motivo anche la pubblicità nel mese di agosto funziona bene. Compilate il form sottostante e sarete ricontattati per conoscere l’offerta.

Articoli sponsorizzati – pubbliredazionali

Un articolo sponsorizzato è un articolo che illustra la vostra attività. Tramite questa proposta vengono garantiti due giorni di presenza in homepage, la divulgazione attraverso i nostri canali social (Facebook e Instagram), rimane online ed è sempre rintracciabile attraverso i motori di ricerca. Qui la pagina con tutti gli articoli sponsorizzati

VaInGiro, il tour nei comuni

Un tour per raccontare i comuni del Varesotto, con qualche sconfinamento nel comasco, nel legnanese e sulle sponde piemontesi del Ticino e del Lago Maggiore. È partito il 30 maggio e accompagnerà i lettori fino alla fine del mese di ottobre. Il racconto si svilupperà attraverso il sito internet dedicato (www.vaingiro.it), i profili social e ovviamente il giornale. Per le aziende c’è la possibilità di approfittare di spazi di visibilità per farsi conoscere. Come? . Qui l’articolo completo

Annunci di Lavoro

Hai un’attività commerciale? Sei alla ricerca di collaboratori? VareseNews ti offre l’opportunità di pubblicare il tuo annuncio di lavoro a pagamento e raggiungere così potenziali candidati, attraverso uno strumento che ogni giorno viene letto da oltre 180.000 persone. Connettere domanda e offerta è un compito importante per il giornale e la pubblicazione del proprio annuncio su VareseNews consente di raggiungere un ampio pubblico locale, grazie alla diffusione del messaggio attraverso i profili social di Facebook e LinkedIn. Qui l’articolo completo

Campi estivi

Volete promuovere il campo estivo per bambini e ragazzi che avete organizzato? VareseNews ripropone uno spazio speciale. La formula è semplice e offre grande visibilità: coinvolgere tutti gli enti, le associazioni, i gruppi e le singole persone che organizzano attività destinate ai bambini e ai giovani, fornendo loro uno spazio dove promuovere il proprio programma attraverso le pagine di un giornale che da oltre 20 anni accompagna la quotidianità dei suoi lettori. Qui l’articolo completo

Eventi del tempo libero IN EVIDENZA

La nostra pagina del tempo libero, è il megafono per promuovere tantissime iniziative ed eventi sul territorio.Per aziende e associazioni c’è la possibilità di mettere in evidenza il proprio evento, attraverso uno spazio in eveidenza nella homepage del giornale e attraverso post socia. Qui l’articolo completo

Inoltre, l’importanza della pagina dedicata al tempo libero è evidenziata dal fatto che gli articoli a tema “Cosa fare nel weekend“, pubblicati ogni venerdì, sono sempre tra le notizie più lette della settimana..

Produzione e distribuzione VIDEO

Su richiesta si possono realizzare VIDEO, anche con l’utilizzo di un drone, per raccontarsi attraverso musica e immagini. Il video viene pubblicato sul nostro giornale e diffuso sulla nostra pagina Facebook (270.000 follower) e sul nostro canale YouTube (40.000 iscritti).

E’ possibile anche organizzare e promuovere delle dirette video: incontri, presentazioni, tavole rotonde, eventi, che possono essere pubblicati e condivisi sui nostri canali social.

Come contattare l’ufficio commerciale di VareseNews

Per avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo è sufficiente inviare una mail a marketing@varesenews.it oppure compilare il form che trovate qui sotto. Verrete ricontattati per ricevere una consulenza.