Festeggiamenti per il falò di sant’Antonio a Varese: le strade chiuse il 16 e 17 gennaio

Torna la festa di sant’Antonio in presenza con il falò, la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa della Motta e le bancarelle: e il centro di Varese, per quei giorni, subisce il tradizionale cambio di viabilità.

E’ stata pubblicata infatti l’ordinanza che regola temporaneamente la circolazione e la sosta nel pieno centro di Varese in occasione della festa di sant’Antonio e dell’evento del falò.

Dalle 7 di lunedì 16 fino alle 21 di martedì 17 saranno chiuse via Carrobbio, piazza della Motta (tranne il passaggio per accedere a via Lonati), via Montalbano, piazza Monte Grappa (Nel tratto compreso tra via Carrobbio e via San Francesco; piazza Ragazzi del ‘99; via Bernascone (Nel tratto tra via Manzoni e via Carrobbio) largo Sogno; via Bizzozero (nel tratto fra via Carrobbio e via degli Alpini),

Inoltre dalle 19 del 16 gennaio alle 2 del 17 e dalle 10 alle 13 del 17 saranno chiusi anche il passaggio di piazza Motta verso via Lonati e la via Sant’Antonio, nel tratto fra via degli Alpini e piazza della Motta.

Contemporaneamente verrà istituito una direzione obbligatoria a sinistra in via san Francesco d’Assisi, all’intersezione con via Bernascone e una direzione obbligatoria a destra in via sant’Antonio, all’intersezione con via degli Alpini

Nelle strade coinvolte dalle chiusure verrà inoltre istituito il divieto di sosta, negli stessi orari di chiusura al traffico.

Per impedire il passaggio delle auto, l’ordinanza ha previsto anche la collocazione di alcune transenne nei punti più trafficati: in particolare tre in via Bernascone all’intersezione con via Volta e via Manzoni, tre in viale Sant’Antonio all’intersezione con via degli Alpini, tre in via Bernascone all’intersezione con via San Francesco e altre tre in via Volta, all’intersezione con le vie Bernascone, Manzoni e Magatti.