In fiamme un tetto a Mornago, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, nella serata di lunedì 2 gennaio, per un incendio che ha colpito il tetto di una villetta di via Cellini a Mornago, lungo la Sp34 verso Vinago.

Non sono ancora chiare le cause che hanno causato le fiamme, ma sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Gli operatori della sede di Varese si sono attivati con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala, hanno spento l’incendio e stanno mettendo in sicurezza l’area.