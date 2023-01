Finito il trasloco della Polizia Locale di Ferno, che torna in municipio

Anno nuovo, sede nuova per la Polizia Locale di Ferno: «Da oggi la nuova sede del Comando si trova all’interno del Palazzo Comunale, in via Aldo Moro n.3», annuncia la sindaca Sarah Foti sui propri canali social mentre augura ai concittadini un sereno 2023.

I lavori, già annunciati durante la presentazione del nuovo comandante del corpo di vigili, Nicolò Rachele, sono iniziati a metà dicembre e sono proseguiti con celerità.

Lo spostamento è una delle molteplici conseguenze dello scioglimento unilaterale dell’Unione dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo, a partire da inizio 2022, che ha comportato la divisione di servizi che i due paesi avevano in co-gestione a partire dalla Polizia Locale. Anche la Polizia lonatese è tornata in municipio a fine gennaio, ma permanentemente.

Diversa, invece, la scelta del Comune di Ferno: il ritorno in municipio è temporaneo, in attesa che sia pronto l’immobile di via Roma 29.

«Grazie al solerte lavoro dell’ufficio tecnico, guidato dal geometra Marco Bonacina, e alla fattiva collaborazione della Polizia Locale, ora comandata da Nicolò Rachele, il trasloco si è concretizzato in brevissimo tempo, nell’ambito di un più ampio progetto di restyling dell’intero immobile comunale. Come annunciato, sono stati riorganizzati impianti, spazi e uffici, in una logica di maggior efficienza e di un Comune sempre più aperto e alla portata del cittadino», ha concluso Foti.

Gli orari

La Polizia Locale è reperibile telefonicamente, all’ufficio verbali al numero 0331 1820953: lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00).

Per urgenze è rintracciabile anche al numero 0331 669889.

Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30