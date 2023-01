Fondazione Sacra Famiglia apre a Varese uno spazio di confronto per genitori

Fondazione Sacra Famiglia apre a Varese Spazio Ge.Co Genitori Consapevoli, un luogo aperto a tutti dove genitori, bambini e ragazzi possono trovare aiuto ed essere accompagnati nel loro percorso educativo e di crescita.

L’età evolutiva, quel periodo della vita che va dalla nascita alla maggiore età, rappresenta per tutti una fase delicata, di grandi trasformazioni dal punto di vista fisico, psicologico e sociale: un passaggio critico che può rafforzare i ragazzi nell’ingresso dell’età adulta, ma che potrebbe acutizzare fragilità già presenti e mettere alla prova le capacità di reazione e resilienza dei genitori. In questi casi è importante non lasciare soli genitori e ragazzi.

Per affrontare insieme le difficoltà, Spazio Ge.Co propone un ciclo di incontri dal titolo ‘Wikiparents. Genitori, istruzioni per l’uso’ per offrire strumenti pratici e strategie per aiutare i genitori alle prese con la crescita dei propri figli. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 presso la Cooperativa Totem in via Vergani a Varese.

Valeria Mazzucchelli, psicologa e responsabile della Comunità Educativa per minori “Villa Giuditta di Sacra Famiglia di Varese commenta l’iniziativa: “Punto di partenza per la nascita di questo spazio e l’organizzazione di incontri dedicati è stato l’intercettare la necessità di aiuto dei genitori in un momento delicato di crescita dei loro figli. Ogni famiglia può vivere momenti in cui la relazione genitore-figlio diventa complessa, problematica e di difficile trasformazione. Con questo spazio di confronto, condivisione e ascolto vogliamo fornire strumenti e risorse nuove ai genitori e alle famiglie.”

Spazio Ge.Co – Genitori Consapevoli si trova a Varese in via dei Campigli 43. Si tratta di uno spazio accessibile, curato e professionale a cui le famiglie possono avere facile accesso e ottenere ascolto, confronto e sostegno.

Gli anni di esperienza della comunità Educativa per minori Villa Giuditta di Fondazione Sacra Famiglia a Varese hanno permesso agli esperti che lavorano quotidianamente con situazioni gravi e difficili di comprendere come a volte situazioni semplici, se non comprese in tempo, rischiano di amplificarsi e creare disagio. È fondamentale quindi lavorare insieme alla famiglia, il primo luogo in cui si plasma il futuro di bambini e ragazzi.

I professionisti di Spazio Ge.Co affiancano le famiglie e collaborano con gli istituti scolastici, i Servizi Sociali, i consultori, i servizi di neuropsichiatria infantile del territorio in équipe composte da educatori, psicologi e psicoterapeuti.

Gli interventi sono mirati ad attivare processi di consapevolezza e autoriflessione e fornire strumenti pratici e strategie attraverso momenti di incontro, formativi e informativi, colloqui individuali, colloqui con la famiglia, osservazioni domiciliari.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e di BASF.

Wikiparents – Il calendario dei prossimi incontri

18 gennaio – GIOCA CON ME. Mettiamoci in gioco con i nostri figli

1° marzo – AIUTAMI A CAPIRE. Come dare comunicazioni difficili ai propri figli

19 aprile – MAMMA O PAPA’? Gestiamo la separazione pensando ai nostri figli

24 maggio – TO BE CONTINUED… L’esperienza dell’adozione e dell’affido

È possibile partecipare all’intero ciclo formativo oppure ai singoli incontri.

Per iscriversi è necessario contattare il numero 335 8193463.