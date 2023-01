Forzatura di Antonelli all’agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Varese, Lecco e Como: “Prepotenza a 8 giorni dalle elezioni”

«Il mandato di Antonelli si conclude con un ulteriore atto di prepotenza e non condivisione nei confronti dei comuni della Provincia di Varese». Lo dichiarano i consiglieri provinciali di opposizione Davide Galimberti, Andrea Civati, Michele Di Toro, Lanza Giuseppina, Carmelo Lauricella, Alessandra Agostini, Cecilia Carangi e Valentina Verga a seguito della nomina del nuovo presidente dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Gianluigi Cartabia, ex-sindaco di Cislago, a seguito di una pubblicazione dell’avviso di soli 3 giorni in luogo dei 10 che prevede il regolamento provinciale stesso.

«Siamo di fronte a una forzatura senza precedenti, a una settimana dalle elezioni provinciali di Varese che potrebbero sancire, come molti ritengono, il passaggio della Presidenza della Provincia a Marco Magrini. Dopo un avviso pubblicato per soli 3 giorni, in palese contrasto con il vigente regolamento della Provincia di Varese sulle nomine che prevede un tempo minimo di pubblicazione di almeno 10 giorni e sebbene l’agenzia avesse invitato tutti i soci da quasi un mese della convocazione dell’assemblea, il presidente Antonelli e una parte dell’assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale hanno nominato il nuovo presidente dell’Agenzia, l’ex sindaco di Cislago Cartabia, già sfiduciato dalla sua maggioranza» – aggiungono.

Secondo l’opposizione un presidente in scadenza di mandato (mancano soli 8 giorni), come è Antonelli, avrebbe dovuto astenersi dal procedere a una nomina così delicata per tutta la provincia: «In più effettuando un blitz con un avviso pubblicato solo tre giorni dal 16 al 19 gennaio».

L’agenzia del Trasporto pubblico locale è un ente che – sottolineano – è sempre stato gestito in modo collegiale da tutte le sensibilità politiche e civiche e interessa centinaia di migliaia di persone, comuni e amministratori: «Purtroppo però Antonelli ha voluto imporre il suo candidato che non è stato sostenuto da tanti territori rappresentati dall’Agenzia e soprattutto senza il sostegno di nessuno dei 3 capoluoghi dell’agenzia (Como, Lecco e Varese). Ancora una volta, dopo aver impedito a 80 sindaci della provincia di candidarsi alla presidenza della Provincia di Varese con un cavillo, il sindaco di Busto ha dimostrato ancora una volta la totale distanza dalle istituzioni e dal dialogo. Probabilmente neanche le componenti della provincia sapevano di questa decisione. Che sia una forzatura dalle gravi conseguenze politiche ed istituzionali è data dal fatto che ad esempio la nomina dell’organo di revisione è stata rinviata a dopo le elezioni provinciali di Varese. Quindi ci chiediamo perché non poteva essere accolta anche la richiesta di rinvio avanzata da alcuni comuni anche per la nomina del Presidente e cda?».