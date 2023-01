Fotografie e maschere di natura nei weekend di febbraio con la Lipu alla Palude Brabbia

L’elenco eventi del mese di febbraio della Lipu alla Palude Brabbia.

FOTOSMART al TRAMONTO

Sabato 11 febbraio h. 16.00

Sabato 25 febbraio h. 16.00

Nella magica luce del tramonto, visto dalla torretta di osservazione, una lezione per scoprire metodi e tecniche per ottenere bellissime fotografie con il vostro cellulare, accompagnati dal fotografo Massimo Valerio di Yeehgo : scegliere l’inquadratura per creare la “composizione”, sfruttare la luce naturale per illuminare le scene e scoprire come giocare con la profondità di campo.

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Il ritrovo è presso il centro visite in via patrioti 22 a Inarzo – Riserva Naturale Palude Brabbia

Mail: oasi.brabbia@lipu.it Facebook: palude brabbia oasi lipu

MASCHERE di NATURA

Sabato 18 febbraio h. 14.30

Laboratorio creativo per bambini!

Dopo un piccolo giro in Oasi per raccogliere le, foglie e ciò che la Natura ci offre, si va in un luogo al coperto dove daremo libero sfogo alla creatività!

Pennelli, pennarelli e colla alla mano andremo a creare insieme maschere per Carnevale a tema “Natura”.

