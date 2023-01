Frana alla cava di Crevoladossola nel Vco: chiusa la provinciale SP166 in località San Giovanni

La notte scorsa, attorno alla mezzanotte, una frana di grandi dimensioni ha causato ingenti danni alla cava di Crevoladossola e ha costretto alla chiusura totale della strada provinciale SP166 in località San Giovanni. La frana ha sommerso mezzi di cava, uffici e spogliatoi, arrivando fino alla strada provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per verificare che non ci fossero persone coinvolte e per mettere in sicurezza l’area. Inoltre, sono stati presenti anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli operai della provincia per la chiusura stradale.

La causa della frana è ancora in fase di indagine, ma si ritiene che possa essere legata alle abbondanti piogge dei giorni precedenti. La cava di Crevoladossola è un’importante attività economica per la zona.

La Provincia e le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la viabilità e per valutare i danni causati dalla frana. Inoltre, si stanno prendendo le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone e per evitare ulteriori incidenti.