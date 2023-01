Frana ancora la montagna di Creva a Luino: i residenti abbandonano il condominio minacciato

Paura questa mattina, giovedì 5 gennaio prima delle 8 a Luino, quartiere di Creva, dove si è verificato uno smottamento: non ci sono feriti, ma i residenti hanno lasciato le abitazioni. Si tratta degli stessi edifici minacciati per un movimento franoso piuttosto importante che aveva causato problemi lo scorso aprile, obbligando l’amministrazione all’evacuazione dei cittadini ospitati in strutture ricettive o da parenti.

Sta di fatto che questa mattina, giovedì, i resisenti hanno sentito un forte rumore provenire dalla montagna e si sono accorti che stava cadendo materiale dal costone di roccia.

«La frana ha sfondato la rete di protezione e per poco non caduta contro contro la palazzina», spiega uno dei residenti dell’edificio di via Creva 93C.

Sul posto sono stati allertati i carabinieri di Luino oltre ai vigili del fuoco e il 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica.