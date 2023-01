Frana di Creva, lunedì il punto con il Prefetto sull’emergenza a Luino

La situazione della frana di Creva, tiene in allerta non solo Vigili del fuoco e amministrazione comunale di Luino, ma anche la Regione Lombardia, che sta seguendo l’evoluzione dello smottamento verificatosi nella mattinata di giovedì 5 gennaio.

Già lunedì 9 gennaio potrebbe essere convocato il tavolo con il Prefetto per fare il punto della situazione, chiesto da Regione Lombardia.

Intanto questa mattina c’è stato un nuovo sopralluogo con la presenza del sindaco Enrico Bianchi.

La situazione resta costantemente monitorata e ancora non si sa quando le famiglie sfollate potranno tornare a casa. Per il sindaco non sarà una cosa di pochi giorni come la volta scorsa.

