Frana di Luino, Astuti: “Necessario intervento immediato che già avevamo chiesto alla Regione”

Necessario un intervento immediato per fermare il dissesto idrogeologico. Ad affermarlo è Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd uscente e ricandidato alle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimi.

Il riferimento è quanto accaduto giovedì 5 gennaio a Luino, nel quartiere di Creva, dove si è verificato uno smottamento (qui l’articolo).

“Quanto è accaduto oggi è gravissimo – sottolinea Astuti- e purtroppo non rappresenta un caso isolato. Un analogo episodio era accaduto il 25 aprile del 2022. Da tempo denuncio, raccogliendo il grido d’allarme dei sindaci, la necessità di intervenire in un territorio bellissimo ma fragile, soggetto a un forte rischio idrogeologico. Nella sessione di bilancio del dicembre scorso avevamo presentato un emendamento del valore di 100 mila euro da destinare al Comune di Luino per le opere urgenti di ripristino della funzionalità del vallo paramassi, proprio a monte del fabbricato di via Creva, coinvolto oggi dallo smottamento. La Lega e i suoi alleati hanno respinto la nostra richiesta, ignorando quella che per il luinese è ormai un’emergenza. Per me il dissesto idrogeologico è da sempre una priorità e lo sarà, con ancora più forza nella prossima legislatura”.