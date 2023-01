Frana di Luino, l’assessore regionale Foroni: “Nessuna richiesta di attivazione della Protezione civile”

Nessuna richiesta di attivazione della Protezione Civile, nè a livello regionale, nè a livello provinciale. Lo comunica l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, in relazione a quanto accaduto giovedì 5 gennaio a Luino, nel quartiere di Creva, dove si è verificato uno smottamento (qui l’articolo)

L’assessore sottolinea come al momento non sia stato attivato il sistema di Protezione civile, nè a livello provinciale nè a livello regionale, in quanto, dalle interlocuzioni in atto, non è pervenuta alcuna relativa richiesta, non rinvenendosi la necessità; nè è pervenuta l’istanza per una cosiddetta somma urgenza.

Regione Lombardia, in ogni caso, sta monitorando la situazione in contatto con l’amministrazione comunale, che è prontamente intervenuta, e si dice pronta a farsi parte attiva mettendo a disposizione risorse economiche per realizzare eventuali opere strutturali, come avvenuto in precedenza e garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, oltre partecipare all’assistenza delle persone ad oggi sfollate.